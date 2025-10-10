Diputación de Cádiz impulsa la promoción con 22 oficinas de turismo internacional en la Convención de Turespaña

Viaje de periodistas y agentes de viaje de Italia a la provincia de Cádiz. - PATRONATO DE TURISMO

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha impulsado propuestas de acción promocional para el próximo año con 22 oficinas de turismo internacionales en la V Convención Turespaña, celebrada esta semana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres y donde ha sido presentada la 'Estrategia España Turismo 2030'.

En una nota, ha recordado que estas oficinas exteriores de Turespaña son las encargadas de promocionar a España como destino turístico internacional y apoyar la comercialización del turismo español en mercados extranjeros.

Así, la representación técnica del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz se ha reunido con responsables de las oficinas de Roma, Milán, Dublín, Londres, Buenos Aires, Sao Paulo, Helsinki, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Bruselas, Viena, Zurich, La Haya, Frankfurt y Varsovia, entre otras, a las que ha propuesto afrontar conjuntamente diversas acciones promocionales referentes al destino provincia de Cádiz para el año 2026.

En la convención, representantes del sector procedentes de España tienen la oportunidad de estrechar lazos con otros agentes a nivel nacional e internacional y con los servicios de la propia Turespaña, en una cita en la que se han repasado datos generales y analizado las últimas tendencias del mercado. Allí se ha presentado, ante 1.000 inscritos, la nueva campaña de Turespaña.

Por otra parte, el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha afrontado también la promoción del destino provincia en estos primeros días de octubre con dos hitos concretos como son un viaje de familiarización para periodistas y agentes de viaje de Italia especializados en el segmento premium (lujo), y la presencia técnica del Patronato en la IV Andalucía Bikexperience, foro que se ha celebrado en Granada y donde se ha promocionado el potencial de la provincia de Cádiz como destino de cicloturismo.

Respecto a la Andalucía Bikexperience, ha recordado que la provincia de Cádiz ya fue sede de este evento en su segunda edición (año 2022), y que en esta ocasión el evento se ha desarrollado como un foro con ponencias sobre el turismo en bicicleta con un taller de trabajo en el que han participado turoperadores nacionales e internacionales. Por parte de la provincia de Cádiz han participado las empresas Tugasa y Fairplay Golf & Spa Resort.

Por su parte, el viaje de familiarización organizado por el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz para periodistas y agentes de viaje de Italia especializados en el segmento premium ha llevado, desde el 3 al 6 de octubre, a tres periodistas y dos agentes de viaje del sector del país transalpino.

A través de estos cinco representantes del turismo premium procedente de Italia, la oferta turística de la provincia de Cádiz se ha podido promocionar en canales orientados a un turista exigente, con intereses en experiencias exclusivas, gastronomía, cultura y eventos internacionales.

Según ha señalado el Patronato, Italia es uno de los mercados emisores estratégicos para el turismo en España y ocupa la cuarta posición en el ranking de llegadas internacionales a la provincia de Cádiz. Con este viaje de familiarización se buscaba presentar la capacidad y el potencial turístico premium del destino provincia de Cádiz a este mercado.