Diputación de Cádiz inaugura una exposición por el 300 aniversario de la Hermandad de Afligidos

El diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Cádiz José Manuel Cossi - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Cádiz José Manuel Cossi ha inaugurado esta tarde la exposición 'Año jubilar: 300 aniversario de la Iglesia de San Lorenzo Mártir y la Hermandad de Afligidos de Cádiz' en el Palacio Provincial de la Diputación.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, la apertura ha contado también con la asistencia de la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona; del hermano mayor de la Cofradía de Afligidos, Ramón Velázquez; del párroco de la Iglesia de San Lorenzo, Iván Llovet; del historiador y comisario de la exposición, Lorenzo Alonso de la Sierra; de la concejal delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González; y del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado.

La exposición que se estrena este viernes recoge gran parte de la historia de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos, que actualmente procesiona su estación de penitencia el Jueves Santo. Este año 2026 cumple tres siglos de vida.

La muestra está ubicada físicamente en el Claustro de Exposiciones y el Salón Entrepatios del Palacio Provincial de la Diputación, donde permanecerá hasta el sábado 13 de junio de 2026.