Diputación de Cádiz inaugura una exposición con las 31 obras que han dado imagen al Día de la Provincia desde 1996

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, inaugurando este martes 'Viva la Pepa', la exposición que recoge las 31 obras que han sido imagen del cartel con el que se conmemora el Día de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, ha inaugurado este martes 'Viva la Pepa', la exposición que recoge las 31 obras que han sido imagen del cartel con el que se conmemora el Día de la Provincia desde que comenzara a celebrarse, en el año 1996.

Beltrán ha estado acompañada en esta presentación por los diputados provinciales José Manuel Cossi e Ignacio Trujillo, así como por el comisario de esta muestra, Bernardo Palomo, varios autores de los cuadros exhibidos y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona, entre otros representantes.

La Diputación de Cádiz ha explicado en una nota que elige desde 1996 la creación de un artista plástico para difundir el Día de la Provincia.

A este respecto, el comisario de la muestra ha señalado que la Diputación gaditana fue "pionera en España" en crear el Día de la Provincia, ya que no había ninguna otra que lo rememorara cuando comenzó a celebrarlo.

En el acto central de la conmemoración se reconoce la trayectoria de hombres, mujeres y entidades que representan la excelencia de Cádiz.

El primero de estos carteles fue obra del autor tarifeño Guillermo Pérez Villalta, en 1996, mientras que el último, este 2026, lo ha elaborado la puertorrealeña Marina Iglesias. La de este año es una obra inspirada en el Jardín de las Hespérides, un espacio mítico que algunos autores clásicos ubicaban en territorio gaditano.

La Diputación ha destacado que la artista expresa con él una metáfora "de todo lo bueno que ofrece esta tierra", entre otras cosas, y que cuenta con "gente con un talento inmenso", en palabras de Beltrán.

Como se explica desde la organización, la temática de los cuadros es diversa, al igual que la provincia de Cádiz es plural. Los hay de tipo figurativo, abstractos, paisajes, retratos o bodegones, entre otros. Todos tienen en común el formar parte de una colección de arte contemporáneo, que constituye, en palabras de la diputada de Cultura, "un patrimonio artístico y cultural de un valor difícil de cuantificar".

Beltrán ha agradecido a los 31 autores su aportación para construir un legado que pertenece a todos los gaditanos.

Todas estas imágenes se titulan 'Viva la Pepa', en reconocimiento a la promulgación de la Constitución de 1812 en Cádiz, fecha elegida para conmemorar el Día de la Provincia por la trascendencia del texto constitucional dentro y fuera de nuestras fronteras.

'La Pepa' fue la primera Constitución promulgada en España y está considerada como un hito democrático, con el que Cádiz se consagró como sede de la libertad. En aquella época, durante el periodo 1810-1812, la Bahía de Cádiz se mantuvo libre del asedio francés cuando las tropas napoleónicas tomaron España durante la Guerra de la Independencia.

Esta exposición podrá visitarse desde este 17 de marzo hasta el próximo 1 de abril en horario de 11,00 horas a 13,30 horas y de 18,00 horas a 20,30 horas.