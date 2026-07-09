Diputación de Cádiz inicia en Barbate el proyecto 'Escena Ciudadana' con un grupo intergeneracional de participantes

Proyecto 'Escena Ciudadana' en Barbate. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha iniciado en Barbate la primera sesión del proyecto 'Escena Ciudadana', una iniciativa del Servicio de Participación Ciudadana que utiliza el teatro social como herramienta para fomentar la participación, el diálogo y la convivencia entre personas de distintas generaciones.

En una nota, ha indicado que la diputada responsable del Servicio, Ana Moreno, ha inaugurado el taller y ha dado la bienvenida a las 12 personas que integran este primer grupo intergeneracional. La sesión ha contado también con la participación de la coordinadora artística del proyecto, Dorothée Maillart, encargada de dirigir el proceso creativo que, a lo largo de las próximas semanas, permitirá al grupo construir de forma participativa una propuesta teatral a partir de sus propias ideas, inquietudes y experiencias.

Diputación ha explicado que Barbate es la primera de las cuatro localidades de la provincia en las que se desarrollará 'Escena Ciudadana', un programa impulsado por la Diputación que continuará posteriormente en Tarifa, Ubrique y Trebujena con el objetivo de promover la participación ciudadana mediante las artes escénicas.

En este sentido, ha señalado que esta experiencia colectiva basada en la creatividad, la escucha y el intercambio de vivencias entra ya en su fase práctica. Un proceso en el que el protagonismo recae en las personas participantes y en la construcción colectiva de una obra teatral como reflejo de la realidad de sus municipios y que tendrá una representación teatral final como colofón, ha explicado.