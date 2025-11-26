Diputación de Cádiz inicia la exploración del estado de las carreteras de la red provincial mediante drones

Exploración del estado de las carreteras mediante drones. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha un proyecto piloto con el uso de drones para precisar las patologías existentes en las carreteras de la red que administra la Institución provincial que permitirá la detección, geolocalización y clasificación de deficiencias en los firmes de dichas vías a partir de las imágenes captadas.

Según ha explicado la Diputación en una nota, el Área de Cooperación, que coordina Javier Bello, realiza en la actualidad este mapeo en dos carreteras de la Sierra (la CA-6106 de La Perdiz y la CA-9120 entre Setenil y Torre Alháquime), en una de La Janda (la CA-4200 de La Muela, en Vejer) y en una vía del Campo de Gibraltar (la CA-8202 de Bolonia, en Tarifa). Los tramos supervisados suman un trazado de 34 kilómetros.

El objetivo del Área de Cooperación es ampliar estas inspecciones a la totalidad de una red provincial que comprende más de 807 kilómetros y 104 carreteras.

En este sentido, ha explicado que la aparición de estos dispositivos y su versatilidad permiten realizar desde levantamientos topográficos, control y monitorización de obras, inspección de puentes y viaductos, hasta la exploración de galerías de minas, túneles e incluso la detección de gases, humo, polvo y niebla mediante cámaras termográficas y sensores de detección, entre otros dispositivos.

Así, ha señalado que las actividades contratadas, a la firma Aguia Analítica Avanzada SL con un presupuesto de 17.545 euros, consisten en la generación de ortofotos obtenidas mediante vuelos programados sobre la carretera seleccionada, cuyo procesado permitirá georreferenciar y clasificar las patologías existentes en el firme analizado conforme a un patrón que define hasta siete categorías en el estado de la capa de rodadura de las carreteras: bueno, aceptable, regular, malo, muy malo, crítico y fallado.