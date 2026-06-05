Diputación de Cádiz intensifica la promoción internacional de la provincia como destino del turismo de Congreso

Personal del Patronato en una de las acciones para promocionar el turismo de Congresos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha señalado que, a través de su departamento MICE o Convention Bureau, continúa desarrollando una "intensa agenda" de promoción nacional e internacional con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la provincia como destino de referencia para la celebración de congresos, convenciones, reuniones profesionales y viajes de incentivo.

Según ha indicado en una nota, dentro de estas acciones, el Convention Bureau ha participado esta semana en la Presentación MICE Andalucía celebrada en Zúrich (Suiza), una iniciativa impulsada por Turismo Andaluz en colaboración con Turespaña y la Oficina Española de Turismo (OET) de Zúrich.

La acción promocional reunió a cerca de 60 profesionales del sector MICE suizo, entre agencias especializadas, organizadores profesionales de congresos (OPCs), empresas corporativas y otros prescriptores de eventos, con el objetivo de dar a conocer la oferta andaluza para la organización de reuniones, congresos e incentivos.

En este sentido, ha indicado que el mercado suizo está considerado estratégico por su elevado nivel de profesionalización, su capacidad de gasto y su creciente interés por destinos que ofrecen experiencias diferenciadas, sostenibles y de alta calidad. La representación gaditana contó además con la participación del Hotel y Centro de Convenciones Valentín Sancti Petri, reforzando así la promoción conjunta entre instituciones y sector privado para la captación de eventos profesionales.

Paralelamente, según ha indicado el Patronato, durante la presente semana el Convention Bureau de la provincia de Cádiz ha atendido una visita de inspección vinculada a un importante encuentro profesional especializado en turismo de reuniones e incentivos que se celebrará en la provincia durante el próximo mes de octubre.

El evento reunirá a cerca de un centenar de decisores de eventos corporativos procedentes de toda España, entre ellos event managers, event planners, responsables de marketing, departamentos de eventos y otros perfiles especializados, junto a proveedores del sector MICE nacional.

También el Convention Bureau ha organizado un viaje de familiarización (famtrip) dirigido a una veintena de empresas especializadas en la organización de viajes de incentivo, congresos y convenciones procedentes de los mercados nórdicos.

Esta acción responde al creciente interés que la provincia de Cádiz está despertando entre los profesionales de estos países, que valoran especialmente aspectos como la autenticidad del destino, la calidad de su oferta turística, la riqueza cultural, la gastronomía, la sostenibilidad y las posibilidades para el desarrollo de experiencias exclusivas orientadas al segmento corporativo.

Dentro de esta estrategia de promoción, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz también ha colaborado recientemente con nuevos establecimientos turísticos de la provincia en la organización de una visita profesional dirigida a cerca de una veintena de organizadores de eventos corporativos.

Durante su estancia, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer espacios singulares y vivir experiencias vinculadas a la sostenibilidad, la responsabilidad social y el contacto con el entorno natural, elementos cada vez más demandados por las empresas a la hora de seleccionar destinos para la celebración de reuniones, convenciones y programas de incentivos, según ha señalado el Patronato.

Finalmente, ha recordado que el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) constituye uno de los segmentos de mayor valor añadido para los destinos turísticos y se caracteriza por atraer visitantes con un elevado gasto medio, generar actividad económica en múltiples sectores y favorecer estancias de calidad.

Además, la celebración de congresos, reuniones y viajes de incentivo tiene lugar mayoritariamente fuera de la temporada estival, contribuyendo de forma significativa a la desestacionalización de la actividad turística, a la diversificación de la demanda y a la generación de empleo durante todo el año.