Diputación de Cádiz invertirá 1.250.000 euros en el nuevo Plan de Asfaltado de Los Barrios

El responsable del Área de Desarrollo Local de Diputación, Sebastián Hidalgo, con el alcalde de Los Barrios. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz destinará 1.250.000 euros al nuevo Plan de Asfaltado de Los Barrios, según ha confirmado el vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local, Sebastián Hidalgo, en el Ayuntamiento barreño en el curso de una comparecencia junto al alcalde, Miguel Alconchel, y los delegados municipales Sara Lobato y Antonio Domínguez.

En una nota, ha explicado que esta inversión se incorporará a un Plan presupuestado en 3.786.111 euros y de dicha cuantía el Ayuntamiento asumirá más de 2,5 millones, completando Diputación el importe restante con la subvención nominativa precisada por Hidalgo. Esta cobertura económica, procedente del remanente de tesorería del presupuesto de 2025, se someterá a la aprobación del próximo Pleno de la Corporación Provincial.

El nuevo Plan de Asfaltado se implementará en 84 calles y espacios públicos de Los Barrios, que suman un área de 96.000 metros cuadrados, siguiendo así una tendencia ejercida en los últimos años y que, en todas sus fases, ha contado con la asistencia económica de Diputación, según ha señalado.

En este sentido, ha indicado que por ejemplo, en 2025 la Institución provincial aportó un millón de euros que se dedicó a mejorar las calzadas de 24 calles de Guadacorte y Los Cortijillos, así como ocho vías de los polígonos de Palmones 1 y 2. Por su parte, en la nueva edición se renovará gran parte del viario del casco urbano y de Puente Romano.

Sebastián Hidalgo ha valorado una intervención que "facilitará la accesibilidad en el municipio" y que reportará "mejoras sustanciales en la seguridad", considerando además que el Plan de Asfaltado conlleva la implantación de reductores de velocidad. Además, ha coincidido con el alcalde en que "más allá de esta actuación específica, Ayuntamiento y Diputación mantienen una colaboración muy beneficiosa para la sociedad de Los Barrios".

Asimismo, Hidalgo ha destacado que, sólo en el ámbito del área de Desarrollo Local, el municipio será destinatario de dos inversiones de calado, como son 325.000 euros al amparo del nuevo programa Más Inversión Cádiz y 600.000 euros en el marco del Plan Cádiz Marcha +. En suma, e incluyendo la subvención que se dedica al Plan de Asfaltado, más de dos millones de euros para Los Barrios, ha apuntado.