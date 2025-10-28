Diputación de Cádiz invertirá 5,3 millones para infraestructuras, impulso empresarial y programas navideños en pueblos

Pleno extraordinario de la Diputación con la ausencia de los diputados del PSOE a excepción de su portavoz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado un paquete de modificaciones presupuestarias que suman 5,3 millones de euros y que permitirán mejorar infraestructuras y espacios públicos, dar impulso a varias iniciativas empresariales y comerciales y poner en marcha programas navideños en municipios. También se reservan fondos para otro tipo de acciones con fines sociales, promoción turística local y para el fomento del deporte.

El Pleno se ha desarrollado con la ausencia todo el Grupo del PSOE, a excepción de su portavoz, Javier Pizarro, en señal de desacuerdo al no haber podido acceder varios alcaldes y alcaldesas socialistas al salón plenario, "al estar el aforo del Salón Regio completo".

En una nota, Diputación ha recordado que estos puntos decayeron en el último Pleno ordinario al no alcanzarse la mayoría absoluta necesaria para su inclusión en el orden del día por vía urgente, lo que ha motivado la convocatoria de la sesión extraordinaria.

Asimismo, ha indicado que la mejora de infraestructuras ciudadanas y espacios públicos, con casi tres millones de euros, representa más de la mitad de estos fondos, con inversiones para la pavimentación de calles, y la mejora y ampliación de alumbrado público en Chiclana; la mejora del Teatro Municipal de Paterna y diversas obras en La Línea que afectan al edificio del Ayuntamiento, la Plaza de Toros, el Archivo Municipal y otros espacios públicos.

También es "representativa", según la Diputación, la inversión para la capacitación digital, el impulso a las pymes gaditanas, y apoyo al comercio y la hostelería local, que alcanza los 1,6 millones euros. En este apartado figura una nueva partida que complementa a la aprobada en el Pleno anterior para el Plan Cádiz Vale Más de revitalización del comercio local, así como cerca de un millón de euros para un programa de innovación con la Confederación de Empresas de Cádiz para la capacitación digital, modernización de pymes e inclusión tecnológica de la población sénior. A ello hay que sumar una partida para la Cámara de Comercio Jerez para el proyecto 'Mercados Locales Navideños'.

Diputación ha explicado que precisamente para programas navideños en los pueblos de Cádiz hay una partida que casi alcanza los 300.000 euros, que se suma a la destinada a zambombas en Guadalcacín, y otras actividades que pondrán en marcha el Ayuntamiento de El Bosque y el de Setenil para festejos locales.

Además, ha señalado que entre las acciones más novedosas figura la creación de un nuevo atractivo turístico en la provincia ligado a la gastronomía: la Ruta del venado en Algar, así como que también ligado al turismo se destinan fondos a la Noche Romántica de Grazalema, el proyecto 'Otoño e invierno de ilusión y aprendizaje' y la nueva oficina de turismo de La Línea.

En el apartado de modificaciones presupuestarias para entidades o acciones con fines sociales, el Pleno ha aprobado cinco partidas entre las que se encuentran una para Cáritas Diocesana de Cádiz y otra para el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, para mejora de equipamientos sociales; una tercera para Guadalcacín y sus cursos de formación para prevenir la violencia de género'; una cuarta para el Ayuntamiento de Barbate y la celebración del Día Internacional de la Solidaridad Humana; y por último, una quinta para la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente y sus jornadas Técnicas.

Finalmente, en materia deportiva, la Federación Española de Baloncesto tendrá una ayuda para gastos del Torneo Internacional Italia-Francia y el Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda para adquirir material para su Escuela de Vela.