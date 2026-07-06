Diputación de Cádiz invertirá más de 7,6 millones de euros en modernizar el Centro Experimental Agrícola y Ganadero

Almudena Martínez y Javier Vidal presentando el proyecto de modernización del Centro Experimental Agrícola y Ganadero. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que comenzará este año una reforma integral del Centro Agrícola Experimental Agrícola y Ganadero (CEAG) con una inversión de más de 7,6 millones de euros, las instalaciones situadas en Jerez desde donde la Administración provincial desarrolla programas ganaderos, de educación ambiental y de asistencia a municipios en materia de jardinería, entre otras actividades.

Se trata de un proyecto "muy ambicioso" y "muy necesario", según la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, que junto al vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha presentado los detalles de la iniciativa.

En una nota, Diputación ha señalado que la presidenta ha indicado que el objetivo del proyecto es remodelar, adaptar y crear nuevas estructuras para "modernizar" unas instalaciones que llevan en funcionamiento 55 años y dotarlas de mayor funcionalidad y "excelencia", ofreciendo respuestas a las necesidades que puedan plantearse, no solo presentes sino también futuras.

Las actuaciones se desarrollarán en el ámbito de los tres servicios provinciales ubicados en el CEAG: Ganadería, Jardinería (agrupados en el Servicio de Desarrollo Rural) y Educación Ambiental. Awsí, entre las principales novedades, se encuentra la creación y puesta en funcionamiento del primer Centro y Laboratorio de Reproducción Ganadero de Andalucía, lo que supondrá "un avance enorme en los programas de mejora genética" y convertirá al CEAG en "referente" en la comunidad autónoma, ha asegurado la presidenta.

Igualmente, ha señalado que el proyecto incluye también la ampliación del equipamiento del Vivero Provincial --donde se produce el material vegetal que se facilita a los ayuntamientos-- y un cambio en el modelo de producción de especies ornamentales, así como la creación de nuevas aulas de formación con más capacidad y un salón de actos para las acciones de educación ambiental y apoyo al sector primario.

Además, se instalará una planta de biogás, una nueva depuradora de evaporación forzada para la gestión eficiente de los residuos y se creará un sistema para aprovechar las aguas pluviales en el riego de las plantas y la zona ajardinada. Se pretende, de esta forma, que el CEAG sea autosuficiente y se gestione de forma eficiente, desde los puntos de vista ambiental, de sostenibilidad y de eficiencia energética.

La iniciativa supondrá una inversión total de 7.640.000 euros. Se desarrollará en cuatro fases, en un plazo estimado de unos cinco años. La primera, según ha explicado la presidenta, comenzará este mismo año, antes del otoño, y supone una inversión de 1,5 millones de euros que ya están reservados en el presupuesto vigente. Esta fase se centrará en tareas de demolición, urbanización e instalaciones generales.

La segunda fase afectará a la zona agrícola y se creará un nuevo pajar y se realizarán reformas en la zona de oficinas. La inversión prevista es de 1.865.000 euros, mientras que en la tercera fase, con un presupuesto de 1.975.000 euros, se pondrá en marcha el nuevo laboratorio, una nave de subastas y los nuevos corrales. La cuarta fase, con 2.300.000 euros, la que supone un mayor montante económico, servirá para crear un centro de interpretación, se culminará el asfaltado y se construirá la planta de biogás.

La presidenta de la Diputación ha vinculado este proyecto a la "apuesta" por el sector primario del Gobierno provincial desde principios del mandato corporativo. "Consideramos que es un motor importante para la provincia y por eso, nuestra apuesta desde la Diputación es firme con nuestros agricultores y ganaderos", ha afirmado.

Por su parte, Javier Vidal ha secundado las palabras de la presidenta y ha asegurado que se trata de un proyecto "revolucionario" que marcará "un antes y un después sobre todo en el apoyo al sector ganadero de la provincia". Para el vicepresidente segundo, esta inversión de cerca de ocho millones de euros es "invertir con cabeza y con seriedad para mejorar el sector primario, invertir en crear un modelo que va a repercutir de por vida en la mejora del sector" y en "un valor añadido" para la provincia.