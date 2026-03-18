Diputación de Cádiz lidera un encuentro europeo para impulsar la participación de mujeres en el sector energético

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, recibiendo a participantes del proyecto europeo GatE - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz acoge este miércoles y jueves el segundo encuentro del consorcio del proyecto europeo GatE (Gender Equality in the Green Energy Transition), una iniciativa financiada por el programa Erasmus+ que tiene como objetivo promover una mayor participación y liderazgo de las mujeres en el sector energético.

El encuentro, organizado por la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación, ha reunido a representantes de diez instituciones procedentes de cuatro países europeos --España, Grecia, Bélgica y Noruega-- que trabajan conjuntamente en este proyecto, bajo la coordinación de la Universidad de Patras (Grecia), ha indicado la institución provincial en una nota.

Los participantes han sido recibidos en el Palacio Provincial por el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal, quien les ha dado la bienvenida y ha expresado el compromiso de institución para impulsar la transición energética de la provincia.

Durante el encuentro, los socios del proyecto abordarán el avance de las distintas líneas de trabajo y planificarán las próximas acciones previstas en el marco de la iniciativa.

Entre los principales temas de la agenda destaca la preparación de una campaña de sensibilización y captación orientada a incrementar la participación de las mujeres en el sector energético, así como la definición de una serie de talleres nacionales centrados en el análisis de políticas públicas relacionadas con el papel de las mujeres en el desarrollo de tecnologías verdes y limpias.

Uno de estos talleres se celebrará precisamente en Cádiz el próximo mes de mayo, con el objetivo de reunir a administraciones públicas, empresas, centros educativos y agentes del sector energético para analizar las barreras existentes y proponer medidas que favorezcan una mayor igualdad de oportunidades.

El proyecto GatE busca reforzar la presencia de mujeres en el ámbito energético, especialmente en los sectores vinculados a la transición verde y digital, donde actualmente se encuentran infrarrepresentadas. Para ello, el consorcio trabaja en el desarrollo de diferentes herramientas e iniciativas, entre las que destacan la puesta en marcha de campañas de sensibilización, programas de formación y mentoría, la creación de redes de referentes profesionales, así como la elaboración de recomendaciones de política pública destinadas a mejorar la participación femenina en este ámbito.

Con iniciativas como esta, la Diputación de Cádiz y sus socios europeos contribuyen a impulsar una transición energética más justa, inclusiva y sostenible, en la que el talento femenino tenga un papel cada vez más relevante.

El proyecto GatE cuenta con un presupuesto de un millón de euros, cofinanciados al 80% con fondos europeos del programa Erasmus+.