Diputación de Cádiz lleva la exposición 'Feminismo. Más de 300 años de historia' a Bornos hasta el 8 de noviembre

Muestra 'Feminismo. Más de 300 años de historia'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Feminismo. Más de 300 años de historia' se exhibe esta semana en la Sala de Exposiciones del Castillo Palacio de los Ribera en Bornos, donde podrá visitarse hasta el día 8 de noviembre. Se trata de una iniciativa con carácter itinerante que ya se ha acercado al público de Jerez y que gestiona la Asociación 'Igualmente' de Chiclana, con el patrocinio del Servicio de Igualdad de la Diputación.

En una nota, la Diputación ha recordado que esta exposición pretende favorecer la concienciación feminista y se trata de una muestra que tiene vocación itinerante para que pueda ser divulgada en más puntos de la provincia a través de sus contenidos y visitas guiadas que profundicen en la temática de la igualdad.

En este sentido, ha indicado que la próxima semana estos contenidos estarán disponibles en San Martín del Tesorillo donde podrán visitarse del 16 al 26 de noviembre, desde las 9 a las 14 horas en los Salones del Ayuntamiento.

'Feminismo. Más de 300 años de historia' se ha diseñado para dar a conocer la historia, el movimiento, la genealogía y la agenda feminista. La colección tiene contenido escrito y gráfico y busca aclarar conceptos, explicar la evolución del feminismo y visibilizar su importancia histórica.

Así, se pueden visitar distintos espacios o etapas bajo los epígrafes 'Origen y raíz', 'Agravios históricos', 'Ilustradas, sufragistas', 'Obreras', 'Modernas', 'Derechos Humanos de las mujeres', 'Feministas' y 'Agenda actual'.