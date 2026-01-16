Diputación de Cádiz lleva a Fitur un formato que cohesiona la imagen de la provincia en cinco bloques temáticos

Almudena Martínez, Mercedes Colombo, Tania Barcelona y Germán Beardo durante la presentación de Fitur. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha presentado la oferta y programación con las que la institución provincial acudirá la semana que viene a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), y ha explicado que la sucesión de presentaciones de municipios y empresas de años anteriores se sustituyen en esta ocasión por cinco bloques temáticos, en los que prima el concepto de destino provincial y "el relato de provincia".

Martínez del Junco ha estado acompañada del vicepresidente cuarto y responsable del Patronato Provincial de Turismo, Germán Beardo, la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Turismo de la Junta, Tania Barcelona.

Ha explicado que, tras escuchar al sector turístico gaditano y en coordinación con los ayuntamientos, Diputación mostrará en el pabellón 5 de Ifema lo mejor de la oferta turística agrupada en cinco bloques.

Así, el primero será 'Cádiz Auténtico' --el miércoles 21-- sobre lo que convierte a la provincia en un destino singular y con raíces; y lo seguirá 'Cádiz y Cultura' --miércoles 21--; 'Horizonte Cádiz' --jueves 22--, que girará en torno a la oferta prémium y proyectos de futuro para la provincia; 'Naturalmente Cádiz' --el viernes 23--, acerca de la naturaleza y el turismo rural, entre otras oportunidades; y 'Cádiz Deportivo' --también el viernes--, que muestra a la provincia como destino ideal para albergar pruebas deportivas y entrenamientos, tanto por su clima como por las instalaciones que posee.

De esta forma, se mostrará desde el estand de la Diputación una visión estratégica de provincia. En palabras de su presidenta, una oferta turística de conjunto, ordenada y representativa. Entre las ventajas del nuevo modelo, se aumenta la cohesión de marca al unificar discursos e imágenes, con lo que se favorece la identificación del destino provincia de Cádiz, según ha señalado.

Desde el punto de vista del contenido, estos cinco grandes bloques, de 45 minutos cada uno, se ven complementados por espacios 'interbloques' de transición, de menor duración. Serán: Cádiz provincia del compás (sobre los centros de interpretación gaditanos) el miércoles; otro sobre los festivales de música gaditanos el jueves; y una presentación de los hoteles de la red Tugasa (de Diputación) el viernes.

Por su parte, el diputado responsable de Turismo ha detallado que la promoción de Diputación en Fitur se realizará en un estand de más de 237 metros cuadrados. Según ha detallado Beardo, el espacio se organiza de forma abierta y funcional, combinando distintas zonas de trabajo y presentaciones, lo que facilita una atención diferenciada tanto al público general como a profesionales del sector. La agenda más técnica de trabajo del Patronato de Turismo abordará asuntos como el aumento de la conectividad de la provincia gaditana y la captación de grandes eventos para la provincia, sobre todo durante los meses no estivales.

El acto central del estand de Diputación será el tradicional 'Día de la provincia de Cádiz en Fitur', que se celebrará el jueves 22 de enero a las 11,30 horas. En este sentido, la presidenta Almudena Martínez ha avanzado que ese día se difundirán públicamente los datos turísticos de la provincia durante el año 2025, apoyados en la plataforma de inteligencia turística que se ha puesto en marcha desde el Patronato, así como el rediseño de la imagen turística de 'la gaditana' de Antonio de Felipe.

Además, este 2026 la gastronomía será un aspecto con especial relevancia para la provincia de Cádiz en Fitur. Hay que tener en cuenta que en Ifema se escenificará el traspaso de la Capitalidad Española de la Gastronomía, que este año va a recaer en Jerez.

Dentro de este apartado, Almudena Martínez ha informado de que el espacio gastronómico fijo del estand para promocionar los productos y la gastronomía gaditanos el miércoles estará dedicado a los sabores de Jerez y la cocina flamenca. Por su parte, el jueves se centrará en el atún rojo, la salicornia, la sal y el mosto y el ajo caliente de Trebujena y, por último, el viernes habrá una cata de caldos y conservas junto a una presentación de las tradicionales 'japonesas' de La Línea de la Concepción.

En cuanto a la decoración, el espacio expositivo de la provincia de Cádiz en Fitur estará ilustrado con fotos de gran formato de la almadraba, el Río de la Miel de Algeciras, las salinas y esteros y marismas del Parque Natural Bahía de Cádiz, una puesta de sol en Trebujena y una imagen de la Sierra de Cádiz. La gastronomía provincial, a su vez, estará representada con fotos de alfajores, setas, miel, queso y 'papas aliñás'.

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado la relevancia de participar en la principal feria de turismo de España y la segunda del mundo, destacando que Cádiz presentará en la 46 edición de Fitur su modelo turístico sostenible con la convicción de que "el turismo no es un sector más, es una de las grandes industrias de la provincia y una de las palancas más potentes de prosperidad, cohesión social y proyección internacional de la provincia de Cádiz".

Mercedes Colombo ha informado que la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre contará, como en otras ediciones, con un espacio propio, donde se representa la tradición, la excelencia y el patrimonio inmaterial andaluz a través del arte ecuestre. Otras de las novedades de este año es un apartado dedicado a los Espacios Protegidos de Andalucía.

"Fitur es el lugar donde vamos a contar al mundo quiénes somos y hacia dónde vamos, y lo hacemos con la fuerza de una industria que representa empleo, innovación y futuro", ha afirmado Colombo, que ha añadido que "Cádiz va a Fitur con orgullo, con ambición y con un proyecto claro, el de liderar el turismo desde la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad".