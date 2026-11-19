La diputada de Participación Ciudadana, Cooperación Internacional y Consumo, Ana Moreno, con representantes de Madre Coraje. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Participación Ciudadana, Cooperación Internacional y Consumo, Ana Moreno, ha recibido a una delegación de la Fundación Madre Coraje, con la que la Diputación de Cádiz mantiene una larga trayectoria de colaboración en materia de cooperación internacional. En el encuentro han participado Felicio Simbine, coordinador nacional de la entidad en Mozambique, y Shelseya Manjate, coordinadora de uno de sus proyectos en la capital, Maputo.

En una nota, ha recordado que Madre Coraje ha recibido en los últimos años varias ayudas que Diputación concede a organizaciones no gubernamentales para desarrollar proyectos de cooperación y defensa de derechos humanos.

En este sentido, ha señalado que aunque ambas entidades trabajaron en otros territorios, los proyectos en Mozambique en común se remontan a 2013, lo que ha permitido impulsar distintas iniciativas sobre el terreno. La reunión ha servido para hacer seguimiento de los trabajos, conocer sus resultados y coordinar las líneas de colaboración a seguir en el corto y medio plazo.

Madre Coraje desarrolla en Mozambique proyectos de desarrollo rural, educación, acceso al agua y saneamiento, fortalecimiento de las comunidades y defensa de los derechos de las mujeres. Su actividad se extiende a las provincias de Gaza, Maputo y Cabo Delgado, donde trabaja junto a organizaciones locales para mejorar las condiciones de vida de la población y promover los derechos humanos, ha recordado Diputación.