Diputación de Cádiz mejora la iluminación, señalización y el firme de la rotonda de acceso al Poblado de Doña Blanca

El responsable de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, supervisa obras en el Poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz está acometiendo diversas actuaciones en la glorieta de acceso al Poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, desde la CA-3106, que supondrán mejoras en el tráfico, tanto en el firme como en la iluminación y la señalización.

Según ha explicado la Diputación en una nota, quienes ahora ingresen al Poblado por esta vía podrán visualizar el nombre de este enclave a través de unas letras que se han incorporado a la rotonda, lo que permitirá identificar a primera vista que se está accediendo a la zona.

El responsable de Cooperación en la institución provincial, Javier Bello, ha visitado el lugar y ha comprobado el estado de los trabajos, ya avanzados, donde la rotonda luce ahora un pequeño murete de arenisca con las letras metálicas y la leyenda 'Poblado Doña Blanca'. Para su construcción ha sido necesaria la reubicación de las señales de indicación de glorieta.

También destaca la construcción de una nueva instalación de alumbrado viario con cuatro puntos de luz de luminarias led, con la consiguiente canalización subterránea del sistema eléctrico para suministrarlas de energía.

Además se está llevando a cabo la reparación de un blandón, la rehabilitación de 100 metros de firme de un carril con una nueva capa de rodadura para reparar unas grietas que existen actualmente, y el arreglo del adoquinado existente en la glorieta. Una vez finalizado se procederá al pintado de marcas viales.

Estos trabajos se complementan con los que con carácter general y una frecuencia periódica viene realizando la brigada de conservación en la propia carretera, y que priorizan la seguridad.