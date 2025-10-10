Diputación de Cádiz organiza una jornada para evitar la comunicación sexista en la administración pública

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de su el Servicio de Igualdad, ha organizado para el próximo 5 de noviembre la jornada para evitar la comunicación sexista en la administración pública 'Nombrar cambia el mundo. Por una comunicación no sexista en la administración pública'.

La sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz acogerá esta iniciativa, que se incluye en el programa dedicado al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, ha indicado la Diputación en una nota.

En esta jornada confluyen tres profesionales con exposiciones desde el ámbito del derecho, la comunicación y las redes sociales, así como la inteligencia artificial y la ingeniería informática.

María Martín Barranco, licenciada en Derecho y experta en intervención social con perspectiva de género, ofrecerá un taller denominado 'No es lo que dices, es lo que discrimina (y cómo evitarlo)'. La segunda intervención, 'Lo que vemos y lo que no vemos: educar la mirada de género', estará a cargo de Auxi Barea Vega, directora creativa especializada en estrategias de contenido y redes sociales y vicepresidenta de Más Mujeres Creativas.

Por último, la jornada incluirá el taller 'De aquellos sesgos, estos algoritmos', que detallará Lorena Fernández Álvarez, ingeniera informática y experta en ética de la digitalización y en Inteligencia Artificial Aplicada.

El plazo de solicitudes para la inscripción ya está abierto, con preferencia para el personal de instituciones públicas. El orden de llegada de la solicitud determinará la composición del público asistente. El 29 de octubre se cierra esta vía de admisión y, si quedan plazas disponibles, se distribuirán entre el resto de peticiones recibidas hasta completar aforo.