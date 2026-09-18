Diputación de Cádiz participa en la elaboración de la campaña institucional andaluza por el 25 de noviembre

Archivo - La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que está presente un año más en la reunión entre las ocho diputaciones andaluzas en la que se coordina la campaña institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. En esta ocasión, en Huelva, el Servicio de Igualdad ha estado representado por la diputada del ramo, Susana Sánchez Toro, y personal técnico, en un acto en el que el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha dado la bienvenida a las representantes de Igualdad de las ocho provincias.

En una nota, ha recordado que como cada año se trata de elaborar unas líneas estratégicas comunes para la campaña, que incluye el lema, el manifiesto, las ideas argumentales y las acciones que se desarrollen por igual en todas las diputaciones y por ende en los municipios de las ocho provincias, para escenificar una imagen de unidad y sin fisuras ante un fenómeno que esta misma semana ha tenido nuevos episodios a nivel andaluz y cuyas cifras invitan a la preocupación.

En este sentido, ha indicado que la campaña de este año pone el foco en una de las formas más crueles y dolorosas de violencia de género como es la violencia vicaria, en la que hijas e hijos se usan como arietes para hacer daño a las mujeres, atacando donde más duele.

La reunión se prolonga durante dos días de trabajo, en la que las diferentes representantes de Igualdad conocerán, analizarán y consensuarán la propuesta de campaña institucional diseñada, en esta ocasión, por la Diputación de Huelva. Además, en este diseño participa Sonia Vaccaro, la profesional que acuñó en 2012 el concepto de violencia vicaria y que ha desarrollado una parte fundamental de su trayectoria en el estudio y la prevención de esta forma de violencia.

Las diputaciones andaluzas acumulan más de dos décadas de trabajo coordinado en torno a las campañas del 8 de marzo y del 25 de noviembre, con el objetivo de que toda la comunidad autónoma traslade el mismo mensaje de rechazo a la violencia contra las mujeres y muestre su compromiso con la igualdad, ha recordado la Diputación.

Una vez diseñada la campaña cada diputación se ocupa de difundirla entre los ayuntamientos de cada provincia para que el mensaje tenga el mayor alcance posible y de paso pueda llegar a entornos rurales. De este modo se asiste a ayuntamientos que tienen menos recursos para desarrollar este tipo de iniciativas.