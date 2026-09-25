Diputación de Cádiz participa en el II Congreso Nacional de Servicios de Asistencia a Municipios

Antonio Aragón en el Congreso Nacional de Servicios de Asistencia a Municipios. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha participado, junto a personal técnico de este Servicio, en el II Congreso Nacional de Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) 2026. Un "encuentro de referencia" para responsables públicos, técnicos y profesionales vinculados a los Servicios de Asistencia a Municipios y a entidades locales intermedias de toda España.

Según ha indicado en una nota, la Diputación de Cádiz ha intervenido en la mesa redonda 'Urbanismo de resistencia: el problema de la vivienda en los pequeños municipios, ¿qué pueden hacer las diputaciones?'. En ella, entre otros contenidos, se ha abordado el trabajo de la Institución provincial gaditana respecto a la redacción de los Planes Básicos de Ordenación Municipal (PBOM).

En este sentido, ha recordado que en el presente mandato corporativo la Diputación gaditana asiste a 14 ayuntamientos en este proceso de actualización normativa, como son Algar, Benaocaz, El Gastor, San Martín del Tesorillo, Setenil, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra, San José del Valle, Alcalá del Valle, El Bosque, Grazalema, Torre Alháquime, Castellar y Espera.

La definición del modelo territorial del municipio, la clasificación de sus suelos y las regulaciones aplicables, los derechos y deberes de cada propiedad, el alcance y los límites del desarrollo de viviendas o la conciliación del crecimiento con los espacios naturales son algunas de las premisas que se precisan en los PBOM.

Estos planes, según ha recordado Diputación, permiten definir el modelo de ciudad de forma simplificada, con la premisa de agilizar el desarrollo local gracias a la reducción de la carga burocrática para los pequeños municipios. El proceso garantiza, además, la consulta del vecindario, que puede participar en la toma de decisiones.

La edición de este 2026 del Congreso Nacional de Servicios de Asistencia a Municipios ha reunido en Granada a diputaciones provinciales y forales, cabildos, consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, ayuntamientos y entidades colaboradoras vinculadas a la cooperación y asistencia municipal. Se consolida, así, como un espacio de intercambio de experiencias, buenas prácticas e iniciativas innovadoras orientadas a reforzar la cooperación local.