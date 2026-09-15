La Diputación de Cádiz pone en marcha un ciclo formativo virtual sobre ríos urbanos y cambio climático

Acción formativa enmarcada en el proyecto Urraca - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, en colaboración con la sociedad cooperativa Estudio Agua y Territorio, ha puesto en marcha el ciclo formativo 'Ríos Urbanos y Cambio Climático', unos talleres viruales para los que se ha abierto el plazo de inscripción.

El ciclo busca ampliar los conocimientos sobre la restauración de los ríos urbanos mediante soluciones basadas en la naturaleza y formar a la ciudadanía sobre la resiliencia climática, como ha indicado la Diputación en una nota.

La iniciativa está enmarcada en el proyecto 'Urban Rivers Adaptation in the Province of Cádiz' (Urraca), financiada con fondos europeos y en el que ambas entidades son socias.

Las sesiones están dirigidas al público general, desde personal de las administraciones públicas hasta profesionales de sectores relacionados, comunidad universitaria, agentes sociales y cualquier persona con interés en participar en este ciclo formativo.

Se trata de sesiones de hora y media de duración, en formato virtual, que tendrán lugar los días 1, 8 y 15 de octubre. Todas ellas comenzarán a las 17,00 horas.

El profesorado incluye expertos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial y la sociedad pública de gestión ambiental de Navarra, Orekan.

La primera sesión, el 1 de octubre, se titula '¿Qué está pasando con el agua en nuestras ciudades?'. El objetivo concreto es comprender las relaciones entre cambio climático, el ciclo urbano del agua y el funcionamiento de los ríos urbanos, identificando su papel como elemento estructural en las estrategias de adaptación territorial.

La segunda píldora formativa profundizará en los principios básicos de restauración fluvial, retos y oportunidades, su aplicación en entornos urbanos y las soluciones basadas en la naturaleza, con el objetivo de ampliar conocimientos y titulada 'Restaurar ríos urbanos: soluciones que funcionan'. Esta sesión está programada para el jueves 8 de octubre.

Finalmente, el 15 de octubre se anima a asistir a la formación 'Organizarnos para convivir en el agua'. En ella se tratarán temas relacionados con la gobernanza del agua y adaptación climática, planificación adaptativa en ríos urbanos, participación, creación cooperativa y resolución de conflictos.

El plazo para apuntarse a cada uno de los talleres está ya abierto. Como se ha indicado, los interesados pueden inscribirse a todos o asistir a sesiones sueltas. Para inscribirse hay que rellenar un formulario disponible en el enlace https://forms.gle/QdgKRUEz5FhBrxaX9.

El proyecto Urraca está impulsado por la Diputación de Cádiz, a través de la Agencia Provincial de la Energía, adscrita al Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, y la Sociedad Cooperativa Estudio Agua y Territorio como socio especializado.

Cuenta con un presupuesto de cerca de 210.000 euros financiados íntegramente con fondos europeos del proyecto 'Pathways2Resilience' del 'Horizonte Europa'. El de la Diputación ha sido uno de los dos únicos proyectos españoles seleccionados en esta convocatoria.