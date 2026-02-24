Diputación de Cádiz pone en marcha dos planes de inversiones para actuaciones de desarrollo local por 18,8 millones

Sebastián Hidalgo, diputado de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz ha puesto en marcha dos planes destinados a "dotar a los municipios de los recursos económicos necesarios para cohesionar la provincia". Se trata del 'Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios' y el nuevo 'Plan Más Inversión Cádiz', que sumados implican una aportación de 18.755.000 millones de euros en ayudas destinadas a que los municipios con menos peso poblacional y entidades locales autónomas puedan realizar actuaciones relacionadas con sus competencias.

Según ha explicado el responsable del Área, el vicepresidente quinto Sebastián Hidalgo, en una nota, ambos planes parten de una "misma filosofía" que consiste en "confiar en los municipios". Por eso, buena parte de las subvenciones se facilitarán de forma anticipada, porque "los ayuntamientos actúan de manera correcta".

Según el diputado, "significa que los ayuntamientos no tendrán que endeudarse, ni anticipar ningún dinero de su presupuesto" municipal. En este sentido, ha añadido que lo que se pretende es "inyectar una liquidez directa en la economía local, generar empleo en pequeñas y medianas empresas, activar la obra pública útil, equilibrar todo el territorio y, sobre todo, actuar de manera rápida y contundente en los daños provocados por el tren de borrascas que hemos tenido".

El Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios 2026-2027 tiene una dotación de 8.680.000 euros, según ha explicado Diputación, que ha añadido que la previsión es que el 70 por ciento de este presupuesto se ejecute este año 2026 (6.076.000 euros) y el 30 por ciento restante (2.604.000 euros) en el 2027.

Este plan está destinado a municipios con menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas. Cada ayuntamiento o ELA podrá solicitar ayudas para realizar hasta cuatro actuaciones (dos más en el caso de municipios con núcleos poblacionales externos). La Diputación facilitará por anticipado el 70 por ciento de la ayuda durante este ejercicio económico.

Asimismo, ha señalado que la distribución de los fondos se realizará en función del peso poblacional, otorgando preferencia a las de menor población respecto a las de mayor población. Siguiendo este criterio, se han creado cuatro bloques poblacionales en el caso de los municipios.

Así, en el bloque poblacional 1 están Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Torre Alháquime, Zahara de la Sierra, Algar y El Gastor, que podrán solicitar una subvención máxima de 230.000 euros, repartidos en dos anualidades. Po su parte, en el bloque poblacional 2 están Grazalema, El Bosque, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Castellar de la Frontera, Espera, San José del Valle, Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Paterna, Algodonales, Prado del Rey, Benalup Casas-Viejas, Puerto Serrano, Jimena de la Frontera y Trebujena, que les corresponde una subvención de hasta 240.000 euros, divididos en dos anualidades.

Ya en el bloque poblacional 3 se encuentran Bornos, Olvera, Medina Sidonia, Villamartín y Vejer, que podrán solicitar hasta 280.000 euros en dos anualidades, mientras que en el bloque poblacional 4 están Ubrique, Tarifa y Chipiona, que pueden solicitar ayudas de hasta 320.000 euros en dos anualidades.

En el caso de las entidades locales autónomas, se han distribuido en dos bloques, según la población, estando en el primero Tahivilla, San Isidro del Guadalete, Zahara de los Atunes, Torrecera, El Torno, Facinas, Estella del Marqués y Nueva Jarilla, con una dotación asignada para subvenciones de hasta 100.000 euros en dos anualidades, y en el segundo La Barca de la Florida y Guadalcacín. Pueden solicitar subvenciones hasta una dotación máxima de 150.000 euros.

Respecto al nuevo Plan Más Inversión Cádiz, cuenta con un presupuesto de 10.075.000 euros y está destinado a poblaciones con menos de 25.000 habitantes que podrán contar con el cien por cien de las ayudas de forma anticipada. El reparto de los fondos también se realiza en función del peso poblacional, con Los Barrios, Conil, Barbate, Chipiona, Tarifa, Ubrique y Vejer, a los que le corresponde un importe máximo de 325.000 euros dentro el primer bloque.

Por su parte, en el bloque 2 están Villamartín, Medina Sidonia, Olvera, Bornos, Trebujena, Jimena de la Frontera, Puerto Serrano y Benalup-Casas Viejas, con un máximo de 275.000 euros, mientras que el bloque 3 se encuentran Prado del Rey, Algodonales, Paterna, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, San José del Valle, Espera, Castellar de la Frontera, Setenil de las Bodegas, San Martín del Tesorillo, El Bosque, Grazalema, El Gastor, Algar, Zahara de la Sierra, Torre Alháquime, Benaocaz y Villaluenga del Rosario, con250.000 euros de máximo.

Respecto a las entidades locales autónomas, al bloque poblacional formado por Guadalcacín y La Barca de la Florida les corresponde un máximo de 150.000 euros y al resto de ELA de la provincia 100.000 euros.

Según ha explicado la Diputación, sobre la base de este plan, los municipios pueden pedir ayudas para realizar un máximo de dos actuaciones.

Sebastián Hidalgo también ha hecho referencia al 'Plan Extraordinario de Asistencia a entidades locales por las Incidencias Meteorológicas en la provincia de Cádiz', publicado este martes en el BOP, y dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. Esta iniciativa tiene como objeto facilitar asistencia técnica, jurídica y económica a las poblaciones afectadas por los temporales mediante la movilización de personal vinculado al programa.