Diputación de Cádiz presenta al Ayuntamiento de Trebujena el proyecto piloto para la evaluación de su plantilla

El diputado de Asistencia a Municipios, Antonio presentando al alcalde de Trebujena, Ramón Galán, el resultado del proyecto piloto para la evaluación del desempeño de la plantilla del Ayuntamiento. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, y personal técnico del Servicio de Asistencia a Entidades Locales (SAEL) de la Diputación, se han reunido en Cádiz con una delegación del Ayuntamiento de Trebujena, encabezada por su alcalde, Ramón Galán, para presentarle los resultados de un proyecto piloto sobre evaluación del desempeño en la administración local que han efectuado en la localidad.

Según ha explicado la Diputación en una nota, ya se ha terminado el proceso de redacción de un modelo de reglamento para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley de Función Pública Andaluza en dicha materia, una iniciativa que tiene como fin conocer el funcionamiento y rendimiento de cada puesto de trabajo en la administración y por ende que los ayuntamientos sean más eficientes.

Antonio Aragón ha señalado que lo que se persigue con esta iniciativa es "una administración más ágil y eficiente que redunde en los servicios que se prestan a la ciudadanía". Así, ha indicado que "cuando se aprobó la ley andaluza, se informó a los municipios de menos de 20.000 habitantes y se le ofreció asistencia y apoyo a través del SAEL para que pudieran cumplirla e implantarla entre su personal".

De entre los consistorios que se mostraron interesados, la Diputación eligió el de Trebujena para desarrollar el proyecto piloto, y que esa experiencia, que el diputado ha calificado como "un éxito", se extrapolara al resto.

Para ello, según ha explicado, se ha trabajado en coordinación con sindicatos y Ayuntamiento, y de la mano de personal técnico de la Junta de Andalucía. Todo ello ha dado como fruto un modelo de reglamento para la aplicación de la normativa. Además se ha diseñado un aplicativo para ejecutar la implantación, que permite que se aplique la evaluación con criterios y variables objetivas.

En la reunión entre Diputación y Ayuntamiento se han comprobado los resultados de este trabajo. El cumplimiento de los objetivos permite que a partir de ahora la Diputación pueda remitir ese modelo de reglamento a otros municipios para que, tras la pertinente negociación, puedan adaptarlo a cada realidad local y aplicarlo conforme a sus propias características.