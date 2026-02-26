Diputación de Cádiz reafirma su respaldo a Jimena y San Martín del Tesorillo para su recuperación tras las borrascas

La presidente de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, visita las obras de reparación de una vía de acceso a Jimena de la Frontera afectadas por el pasado temporal. - Nacho Frade - Europa Press

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha visitado las localidades de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, al objeto de evaluar con sus respectivos alcaldes los daños que la sucesión de borrascas ha provocado en ambos municipios y reiterar el respaldo de la Administración provincial para la "recuperación" de estas localidades de la comarca campogibraltareña.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en Jimena, la presidenta, acompañada de los diputados Antonio Aragón y Nacho Trujillo, ha sido recibida por el alcalde, Fran Gómez, y juntos han acudido a varios puntos de la localidad afectados por las lluvias, como la calle Fuente Nueva, la carretera CA-8201 (Jimena-Puerto Galis) y la cooperativa Campo Guadiaro.

Martínez del Junco ha explicado al alcalde que la Diputación ha aprobado en Pleno de forma inicial un presupuesto provincial "flexible", que se irá adaptando a "las necesidades" de cada municipio a medida que se vayan cuantificando los daños.

En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno provincial pondrá en marcha un Plan de Reconstrucción "fuerte", tan pronto como se determinen las necesidades de cada municipio, que se sumará a las inversiones que la Diputación está realizando casi desde el primer día para contener y minimizar los efectos del temporal.

En el marco de estas intervenciones se encuentran las obras de emergencia en la carretera de Jimena a Puerto Galis (CA-8201), adjudicadas a la empresa Contratas y Movimientos de Tierras Carmin por un importe de 2.084.930 euros. En esta vía las lluvias provocaron importantes desprendimientos de la ladera y más de una decena de deslizamientos del terreno, que han supuesto la desaparición de la calzada en cuatro puntos. El plazo de ejecución estimado es de cinco meses.

Martínez del Junco ha informado al alcalde in situ de esta actuación, señalando que se trata de una respuesta "rápida" y "ágil" a una situación que está afectando no solo al tránsito o al acceso a la localidad, sino a la economía del pueblo, ha asegurado, ya que desde esta carretera se llega a varias explotaciones y fincas que ahora mismo se encuentran paralizadas.

"Somos varias las administraciones que tenemos que acudir en ayuda de los municipios" porque "está claro que los ayuntamientos no tienen capacidad económica para hacer frente a los daños", pero en el caso de la Diputación "ya está en ello y vamos a seguir dando respuestas rápidas", ha manifestado Almudena Martínez.

El alcalde de Jimena ha agradecido la visita de Martínez del Junco y ha expresado su "alegría" al saber que "en breve empezarán las intervenciones en la carretera". Fran Gómez ha puesto el acento en cómo afecta el corte al sector forestal y la necesidad que tienen de "pedir ayuda, en este caso a la Diputación, para intentar paliar lo daños y que podamos volver mínimamente a la normalidad".

Posteriormente, Martínez del Junco ha acudido a San Martín del Tesorillo, donde también se registraron inundaciones en viviendas y desalojos. Junto al alcalde, Jesús Fernández, han comprobado los daños en calles como Sevilla, Málaga y Granada.

Rapidez, colaboración y empatía son las claves que, según ha dicho la presidenta, está teniendo la Diputación de Cádiz en su actuación respecto a los efectos de las borrascas. "Vamos a apoyar la recuperación de los municipios", ha asegurado.

Martínez del Junco ha mantenido además sendos encuentros con representantes de la cooperativa Campo Guadiaro, a la que pertenecen productores de aguacates y naranjas, y de la empresa Pérez Zara Agrícola, especializada en la producción de aguacates.

Según ha señalado la Diputación, la primera ha expresado su preocupación por una situación "sin precedentes" en la historia reciente. Las lluvias y el desbordamiento del río Guadiaro han provocado "destrozos" en las plantaciones, maquinaria y accesos. Los daños en Pérez Zara Agrícola también son cuantiosos, ya que estiman que las pérdidas superan 1,5 millones de euros. En ambos casos, Martínez del Junco les ha ofrecido el apoyo de la Diputación y ha reiterado el compromiso de la Administración provincial hacia el sector primario.