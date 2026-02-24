Diputación de Cádiz realizará un informe para valorar alternativas para el puente de San Miguel en Arcos

La presidenta de la Diputacioón con el alcalde de Arcos inspeccionando los desperfectos de las borrascas con el puente de San Miguel al fondo. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Una de las estructuras más afectadas en Arcos de la Frontera (Cádiz) por la sucesión de borrascas de hace unas semanas fue el puente de San Miguel, que ya presentaba deterioros anteriores desde hace algunos años y se agravaron con la crecida del agua, que provocó serios daños en los pilares. Estos desperfectos obligaron al Ayuntamiento a acometer obras de emergencia para evitar el colapso de la infraestructura, de titularidad municipal, y también le motivaron para solicitar a Diputación su colaboración en la redacción técnica de un estudio de las alternativas para el puente de manera urgente.

Según ha indicado en una nota la Diputación, la presidenta de la Institución Provincial, Almudena Martínez, ha visitado este martes el puente para comprobar sus daños, así como los de otras zonas arcenses afectadas por las borrascas, y ha reiterado al alcalde, Miguel Rodríguez, la disposición de la Diputación para ayudar a paliar la situación.

Por el momento, la Administración provincial está tramitando un contrato con el objeto de redactar un estudio de alternativas técnicas al puente de San Miguel. Dicho contrato incluye la documentación técnica necesaria para el informe y estudio de alternativas al puente de San Miguel.

Según ha explicado, las tareas del contrato serán un informe previo de diagnóstico, el estudio y análisis de alternativas técnicamente viables y, en tercer lugar, la justificación y conclusión de cuál es la alternativa más adecuada. Tras ello, habrá de redactarse un proyecto básico y de ejecución.

Diputación ha recordado que cerca del puente, la crecida ha horadado el terreno sobre el que se asienta la calle Callao, dejándola intransitable mientras terminan de ejecutarse unas obras de emergencia que ha tenido que emprender el Ayuntamiento. Igual ha sucedido en el camino Llano de las Huertas.

Por su parte, Martínez del Junco ha felicitado "al alcalde, al equipo de gobierno y a todo el pueblo de Arcos por su comportamiento ejemplar" ante estas lluvias "tan devastadoras". La presidenta ha confirmado al alcalde que la Diputación contribuirá a la recuperación de Arcos con un Plan de Reconstrucción "fuerte", cuya cuantía se determinará en cuanto se cuantifiquen de forma precisa los daños que la sucesión de temporales ha provocado en toda la provincia".

Este plan, según ha recordado la presidenta, ya está previsto en los presupuestos provinciales aprobados de forma provisional en el Pleno de la semana pasada, "pensados para ser flexibles y reorientarse hacia la nueva situación que afronta la provincia".

En este sentido, Almudena Martínez ha señalado que mientras tanto, la Diputación seguirá dando "respuesta ágil" a las actuaciones de emergencia que se vayan detectando mediante asistencia económica, jurídica y social. "Estamos pendientes de Arcos desde el inicio de la emergencia y así seguirá siendo, vamos a seguir trabajando para la reestructuración de Arcos, desde la colaboración y la lealtad institucional con la que la Diputación está gestionando los efectos del temporal en toda la provincia, al objeto de ofrecer una respuesta ágil para no dejar a nadie atrás", ha manifestado la presidenta.

Martinez del Junco también ha hecho referencia a El Santiscal, una barriada arcense que solía inundarse pero donde en esta ocasión "no ha pasado absolutamente nada" tras las obras para ampliar la red de saneamiento financiadas con una subvención de 450.000 euros de la Diputación al Ayuntamiento, a través del Plan Cádiz Marcha.

Por su parte, Miguel Rodríguez ha agradecido la disposición de la Diputación a la que, reconoce, "habrá que seguir recurriendo, junto a otras administraciones públicas, para dar soporte económico a los ayuntamientos que han sufrido los daños por el tren de tormentas que se ha tenido".

De entre las preocupaciones que han trasladado a la presidenta, "el puente de San Miguel es una prioridad", ya que, según el alcalde, "no se puede encargar un proyecto de puente nuevo al azar, hay que hacer un proyecto contundente, que se adecúe a lo que Arcos necesita". Rodríguez ha reconocido que "un puente se hace con mucho dinero" pero ha asegurado que están "tranquilos" porque no están solos, ven "cómo los recursos se ponen sobre la mesa y cómo poco a poco se va saliendo de estos días de angustia".

Diputación ha señalado que tal y como ha informado la presidenta, la Institución Provincial ha movilizado sus recursos desde el primer momento en el que empezaron a notarse los efectos de las borrascas, que han requerido una actuación coordinada y transversal por parte de diversas áreas.

En este sentido, ha señalado que el Área de Coordinación, liderada por el diputado Javier Bello, lleva invertidos más de 3,5 millones de euros en ejecutar contratos de emergencia para reparar las carreteras provinciales afectadas por los temporales, con dos prioridades claras: que son evitar que las poblaciones queden incomunicadas y asegurar la seguridad en la circulación.

Por su parte, el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad se está encargando de prestar atención psicosocial a la ciudadanía, tanto usuarias de los servicios sociales de la Diputación que se han visto afectadas por los temporales, como otras que podrían quedar en situación de vulnerabilidad como consecuencia de los daños en sus casas o negocios. Por último, también desde el ámbito de Asistencia a Municipios se está prestando colaboración a los ayuntamientos y entidades locales autónomas con recursos humanos y técnicos, ha recordado la Diputación.