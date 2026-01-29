Diputación de Cádiz resalta que la recaudación en Algeciras marca en 2025 el mejor resultado de la serie histórica

El vicepresidente quinto de Diputación y responsable del Área de Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo, el primer teniente de alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz, y la delegada municipal de de Economía y Hacienda, María Solanes. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha resaltado que la recaudación municipal en Algeciras, que lo gestiona esta institución provincia, ha marcado en 2025 el mejor resultado de la serie histórica con 52,4 millones de euros.

Según ha indicado la Diputación en una nota, este ingreso es el más elevado de la serie histórica y de hecho supone un incremento interanual cercano al millón de euros y más de siete millones con respecto a 2023.

Este dato, resultado de la liquidación de las diferentes figuras tributarias, se ha conocido en el curso de un encuentro que han mantenido el vicepresidente quinto de Diputación y responsable del Área de Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo, el primer teniente de alcalde de Algeciras y vicepresidente tercero de Diputación, Jacinto Muñoz, y la delegada municipal de Economía y Hacienda, María Solanes.

Los tres representantes públicos han valorado el balance ofrecido por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación, al tratarse de resultados que son fruto de la coordinación institucional y que propician una liquidez necesaria para financiar inversiones y sostener servicios públicos de Algeciras.

El rendimiento de esta "alianza" entre Diputación y Ayuntamiento motiva que en este mismo ejercicio de 2026 se derive la gestión de nuevas facultades tributarias a favor del Servicio Provincial. En concreto, está prevista que por delegación municipal recaiga en este organismo la gestión del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana (plusvalías) y, por encomienda, se recupere la gestión del Impuesto sobre bienes de características especiales (Bices).

Este acuerdo se regulará en un convenio en el que se prevé la inclusión de un tercer objetivo: la colaboración entre ambas entidades para revisar los padrones y precisar las listas cobratorias.

En este contexto, el primer teniente de alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz, ha destacado la colaboración, el trabajo conjunto y "las buenas sinergias" existentes entre la Diputación y el Ayuntamiento de Algeciras, fruto de "una comunicación fluida y constante" entre ambas administraciones.

Por su parte, la delegada municipal de Economía y Hacienda, María Solanes, ha puesto en valor la labor desarrollada desde el consistorio algecireño para la elaboración de padrones "cada vez más depurados", así como "el esfuerzo y el compromiso demostrado por la ciudadanía" de Algeciras en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, ha destacado la importancia de que el Área de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación continúe respaldando y reforzando al Ayuntamiento, en línea con "los buenos resultados obtenidos" y con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la gestión y los servicios públicos.

Sebastián Hidalgo, en relación al ejercicio de 2025, ha aportado algunos índices destacados. Así, en la liquidación final de 52,4 millones de euros se incluyen 11,3 millones procedentes de vía ejecutiva, que establecen una "sensible mejora" sobre años anteriores. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano, en periodo voluntario, registró ingresos cifrados en 26,6 millones, con un 86% de grado de ejecución sobre la relación de contribuyentes, el Impuesto de Vehículos alcanzó una recaudación de 4,6 millones y el de Actividades Económicas reportó a la hacienda municipal otros dos millones con un 91,5% de grado de ejecución.

La recaudación efectiva ha mejorado las estimaciones iniciales, por lo que 2025 se cerró con una liquidación positiva a favor del Ayuntamiento de Algeciras, es decir, los ingresos finales han superado las transferencias que realiza Diputación cada mes, basadas en dichas previsiones. Esta confirmación motiva que a finales del próximo febrero, desde el Servicio Provincial de Recaudación se abonen 2,2 millones de euros al Ayuntamiento como compensación para ajustar el ejercicio.

Como se ha indicado, "año tras año" se experimenta una subida en el número de planes personalizados de pago. Este medio permite acumular la deuda tributaria y liquidarla de manera fraccionada hasta en diez plazos.

En 2025 se concertaron en Algeciras 7.938 planes personalizados que reportaron unos ingresos fiscales de 5.557.908 euros. El dato supera los anteriores registros, con más de 500.000 euros sobre los resultados de 2024 y más de 3,4 millones de euros en relación a 2021.

La oficina del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria en Algeciras atendió el último año 16.912 consultas de los contribuyentes de este municipio.