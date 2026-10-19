Diputación de Cádiz restablece el tráfico en dos carreteras provinciales localizadas en Torre Alháquime y Jerez

Carretera en Torremelgarejo en Jerez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha señalado que la CA-9120, que comunica los núcleos urbanos de Torre Alháquime y Setenil y la CA-4103 que enlaza Torremelgarejo y Estella del Marqués, en las inmediaciones del circuito de velocidad 'Ángel Nieto', ya se encuentran abiertas al tráfico tras las incidencias ocasionadas este domingo por las fuertes lluvias caídas en esas zonas, que ocasionaron su cierre momentáneo.

Según ha explicado la Diputación en una nota, las Brigadas de peones camineros, que conserva y mantiene las vías provinciales, se desplazaron a estos enclaves para señalizar las interrupciones al tráfico y, tras la retirada de las aguas, limpiar calzadas y cunetas de sedimentos vertidos desde los cauces, la circulación, tanto en Jerez como en Torre Alháquime, quedó restablecida en la tarde del domingo, aunque se mantuvieron las señales referidas a la precaución en la conducción.

En este sentido, ha explicado que en las labores se ha empleado motoniveladora para despejar las zonas más aterradas, así como que a primera hora de este lunes se han intensificado las tareas de limpieza de las calzadas.

Por su parte, la CA-9106 que enlaza los términos de Olvera y Torre Alháquime, también se retiraron rocas de pequeño porte que se habían desprendido desde la ladera anexa a la vía, concretamente en el punto kilométrico 3. Esta incidencia no ocasionó el corte al tráfico de la carretera.