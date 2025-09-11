Diputación de Cádiz saca a licitación obras para un tramo de la CA-8100 en Puerto Serrano con el Plan Dipuvías

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que ha sacado a licitación las obras de un tramo de la carretera provincial CA-8100, entre los puntos kilométricos 1,5 y el 2,5, al necesitar varios arreglos y actuaciones que frenen su deterioro, según ha dado a conocer el diputado de Cooperación, Javier Bello, tras aboradr en una reunión el estado de la carretera con el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez. La intervención, que tendrá una duración de alrededor de un mes, se incluye en el Plan Dipuvías.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la licitación tiene un plazo administrativo que también es de un mes, por lo que se prevé que, si la adjudicación se completa sin incidencias, la obra pueda ejecutarse antes de que finalice el año, estando el inicio está previsto para la segunda quincena de octubre.

Asimismo, ha señalado que la intervención responde al deterioro del firme en varios tramos de la CA-8100, provocado por el desgaste acumulado, las condiciones meteorológicas y el uso intensivo, incluidos vehículos agrícolas e industriales. Así, se busca eliminar fisuras, baches y deformaciones que dificultan la circulación y aumentan el riesgo para los usuarios.

Diputación ha recordado que la CA-8100 es un eje estratégico para Puerto Serrano al conectar la localidad con la Sierra de Cádiz y con las principales vías de acceso de la provincia, facilitando el transporte de mercancías, el acceso a explotaciones agropecuarias y el turismo rural. Por ello, su mejora tiene una importancia clave para la movilidad, la economía local y la cohesión territorial.

El importe de la licitación asciende a 89.999 euros y las mejoras en este tramo vienen a complementar a la obra ya realizada en el marco del 'Plan de Carreteras 2021-2023' entre el punto kilométrico 0 y el 1,5, que representó una inversión de la Diputación de otros 117.480 euros.

Según Diputación, el diputado Javier Bello ha informado al alcalde de que ésta no será la última actuación en esta carretera y le ha trasladado los planes para que la CA-8100, de una longitud total de cuatro kilómetros, se renueve en su totalidad dentro del presente mandato corporativo.

En este sentido, ha explicado que se contemplan las actuaciones pendientes que resulten necesarias entre el punto kilométrico 2,5 y el 4,0 con cargo al plan de asfaltado que se englobe en el 'Plan de Inversiones en carreteras provinciales 2025-2027'. Este proyecto se redactará en 2026 y se licitará durante esa anualidad, con la idea de ejecutar las obras entre el último trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.