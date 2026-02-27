Diputación de Cádiz seguirá colaborando con la Mancomunidad de La Janda para mejorar la financiación de sus servicios

Sebastian Hidalgo con el presidente de la Mancomunidad de La Janda. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación, Sebastián Hidalgo, ha mantenido en la Mancomunidad de La Janda una reunión con el presidente de esta entidad comarcal, Javier Rodríguez, para evaluar el actual marco de colaboración que mantienen ambas instituciones públicas y el rendimiento de las iniciativas que comparten.

Según ha explicado la Diputación en una nota, en ese contexto se ha analizado la gestión que asume el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria a la hora de canalizar los ingresos que le corresponden a la Mancomunidad por la prestación de los programas y actividades destinados a los ayuntamientos de la comarca.

Tanto Sebastián Hidalgo como Javier Rodríguez han valorado la trayectoria de un servicio que, a través de la Recaudación provincial, se desempeña desde el año 2021. Desde entonces la gestión de las cuotas a favor de la Mancomunidad ha generado unos ingresos de 1.648.138 euros. Dicha cuantía equivale a un 92,5 por ciento del total de ingresos previstos y supone un índice muy satisfactorio en opinión de ambos representantes públicos.

Finalmente, ha indicado que las relaciones entre ambas instituciones, conforme al acuerdo en vigor, vencen en junio de 2026 y a tenor de los resultados se renovará este servicio, ya que repercute de manera decisiva en la estructura de ingresos de la Mancomunidad y en la financiación de los servicios que destina a los municipios de la comarca.