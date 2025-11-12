Diputación de Cádiz y UCA acuerdan buscar fórmulas para colaborar en Ciencias del Mar y Ambientales

Javier Vidal con el decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha mantenido un encuentro con el decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz (UCA), también actual presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz, Javier Benavente, con el objetivo de identificar puntos de encuentro entre la acción de la Corporación Provincial y las diferentes líneas de investigación que se realizan en la citada Facultad.

Según ha explicado la Diputación en una nota, durante la reunión han tratado asuntos como el cambio climático, la gestión del litoral, la necesidad de un uso eficiente del agua o la contaminación por plásticos.

En este sentido, el diputado ha recordado las iniciativas que desarrolla la Diputación para hacer frente a esa problemática, como el Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, actividades de concienciación ciudadana como la Plaza del Clima y la Energía, campañas de ahorro de agua o los programas de Educación Ambiental, entre otros muchos.

Como conclusión, ambas entidades se han comprometido a elaborar un acuerdo de colaboración en el que quedarán plasmados los objetivos comunes y las actuaciones conjuntas que se pueden implementar para fomentar la formación, divulgación y conocimiento ambiental en la provincia, con atención especial a la franja litoral, según ha señalado la Diputación.