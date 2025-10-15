Diputación de Cádiz y Universidad organizan ocho talleres para impulsar las comunidades energéticas

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz y la Universidad de Cádiz (UCA) han señalado que han unido fuerzas para tratar de impulsar la creación de comunidades energéticas en la provincia y llevarán a cabo una serie de talleres informativos, ocho, para dar a conocer cómo funcionan estos nuevos modelos de producción de energía y las ayudas disponibles para su puesta en marcha.

Según han explicado en una nota, los talleres se producirán de forma presencial en los campus universitarios de Jerez, Cádiz y Algeciras, en sesiones dobles de dos horas cada una, para facilitar al máximo la asistencia de las personas interesadas.

En concreto, el campus de Algeciras acogerá los talleres el 20 de octubre, el de Cádiz el día 21 y el de Jerez el día 22. En todos los casos, habrá una sesión en horario de mañana de 10,00 a 12,00 horas y otra de tarde de 17,00 a 19,00 horas. Para la jornada del 23 de octubre se han organizado otras dos sesiones, esta vez en formato virtual en horario similar a las de los días precedentes.

Serán por tanto seis talleres en formato presencial y dos virtuales y se ofrecerán contenidos relacionados con el modelo energético actual y la necesidad de cambiar de paradigma; los beneficios económicos, sociales y medioambientales que ofrecen las comunidades energéticas; las formas jurídicas más comunes que adoptan; las subvenciones y bonificaciones existentes; las herramientas disponibles a nivel usuario y ejemplos inspiradores cercanos, entre otros.

La Diputación de Cádiz ha recordado que organiza esta actividad a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de la que se hace cargo la Agencia Provincial de la Energía. La OTC tiene como fin impulsar la transición energética de la provincia, gracias a una inversión de más de 330.000 euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation y recursos propios de la administración provincial.

Además de este tipo de actividades formativas e informativas, la OTC ofrece atención a las personas interesadas en su sede central en El Puerto de Santa María (en las instalaciones de El Madrugador de la Diputación) y en las tres periféricas situadas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza 'El Camaleón' de Chipiona, el Castillo Palacio de Los Ribera en Bornos y el Complejo Deportivo Municipal de La Línea de la Concepción.