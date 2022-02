La Diputación entrega a Manuel Alejandro la distinción de Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz

CÁDIZ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 19 de marzo de 2021 Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, Manuel Alejandro, fue distinguido como Hijo Predilecto de la Provincia por parte de la Diputación de Cádiz. El compositor jerezano, que el pasado domingo cumplió 90 años, no pudo asistir a la ceremonia en la que debía recibir este reconocimiento ya que, apenas unos días antes, falleció su esposa. El aplazamiento obligado se ha resuelto este miércoles, con la entrega efectiva del título a manos de la presidenta de Diputación, Irene García.

"Muchas de sus canciones parecen escritas para nosotros. Para nuestros momentos de soledad pero también de felicidad", ha reflexionado Irene García en relación al legado musical de Manuel Alejandro, "un bagaje que es la banda sonora de varias generaciones".

La presidenta de Diputación considera que Manuel Alejandro personifica uno de los grandes baluartes de la provincia gaditana: el del talento cultural, que en su caso emana "con generosidad y humildad". Una trayectoria ejemplar que concuerda con los valores que la Institución Provincial vincula a la celebración del 19 de marzo, Día de la Provincia de Cádiz.

"Espero que recibas este reconocimiento como los besos de tu gente, tal como en su día así lo expresó Manolo Sanlúcar", ha evocado Irene García. La presidenta de Diputación lamenta las ausencias y las secuelas trágicas de la pandemia y ha alentado a "seguir caminando juntos. Queremos vivir la vida contigo, con un Hijo Predilecto del que nos sentimos orgullosos por su calidad y generosidad". "Sigue regalándonos poesía, para tantos trocitos de nuestra vida", concluye.

Por su parte, Manuel Alejandro ha hilvanado diferentes vivencias, con recuerdos de su familia, con anécdotas y reflexiones muy emotivas. A su parecer las canciones, para que aniden en la memoria, hay que vivirlas: "Si no lo vives, o no lo lloras, no te sale", un sentimiento convertido en creatividad que en su caso han surgido "en las calles, los jardines o las playas".

En cuanto a su trayectoria estima "haber cumplido con la misión de llevar la provincia de Cádiz a todas las partes donde se habla español, pregonando ese espíritu que comparto con vosotros, esos pellizquitos, que te sacan todo". Emoción y también humildad, al reconocerse como "un hombre insignificante que vive de vosotros y de vuestras sensaciones".

Su legado ha sido valorado en vida: el Ayuntamiento de Jerez acaba de distinguirle como Hijo Predilecto de la Ciudad y la próxima semana la Junta de Andalucía le reconocerá como Hijo Predilecto de la comunidad autónoma. La Medalla de Oro de las Bellas Artes, el Premio de la Música concedido por la Sociedad General de Autores de España, la Llave de Honor de la Ciudad de Miami, el Tributo Especial del Encuentro de Culturas de Washington, el Grammy al álbum 'Un hombre solo' que compuso para Julio Iglesias o el Grammy Latino a su trayectoria confirman esta aceptación social.