Diputación finaliza obras de asfaltado en Jerez para garantizar la seguridad de La Vuelta en su etapa en Cádiz

El responsable de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, supervisa en Jerez de la Frontera los trabajos de mejora de la seguridad vial en el entorno de la carretera del Portal, en concreto en la CA-3109. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El responsable de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha comprobado en Jerez de la Frontera cómo se ultimaban los trabajos de mejora de la seguridad vial en el entorno de la carretera del Portal, en concreto en la CA-3109 hasta su intersección con la A-2002, donde se han realizado obras de asfaltado, garantizando así la seguridad de los ciclistas de La Vuelta durante la etapa de contrarreloj en la provincia de Cádiz.

Desde el mes de agosto se vienen practicando diferentes actuaciones de vialidad, que comprenden el asfaltado de este tramo, la eliminación de baches, la limpieza, el desbrozado de márgenes, el repintado de las marcas viales, tanto líneas de eje y borde de calzada como pasos de peatones y símbolos, y la renovación de señales verticales, ha indicado la Diputación en una nota.

Esto significa el repintado de más de 20 pasos de peatones en las travesías de Estella del Marqués, El Portal y Lomopardo y unos once kilómetros de estas vías.

Los trabajos de asfaltado en caliente ya han finalizado, y en 24 horas se procederá a pintar la vía, por lo que estará a punto para el paso de La Vuelta Ciclista por varios puntos de la red provincial, con la consecuente mejora además para los vecinos que transitan por esta vía.

El próximo jueves 10 de septiembre de 2026 se celebra una contrarreloj individual de 32,5 kilómetros entre El Puerto y Jerez, por lo que el Área de Cooperación de la Diputación, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, el Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía y la DGT, se ha asegurado de que los trabajos estuvieran a punto con anterioridad a esta fecha, tal y como había solicitado el consistorio jerezano.

Además de esto, la Diputación implantará medidas de protección y balizamiento en los tramos del recorrido que se consideren necesarios para reforzar la seguridad vial durante el paso de la carrera, con la colocación de barreras del tipo New Jersey, fabricadas en plástico, en una longitud de más de 100 metros.