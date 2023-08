Diputación financia con más de 700.000 euros cuatro proyectos de inclusión social en la provincia de Cádiz

CÁDIZ, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz emprenderá este año cuatro proyectos dedicados a la inclusión social de personas vulnerables, así como a la renovación de los medios y dispositivos tecnológicos que emplean los profesionales de los servicios sociales comunitarios en su gestión diaria, a través de un presupuesto agrupado de 709.266,51 euros, donde se incluye financiación europea procedente de los fondos Next Generation y cifrada en 439.918,90 euros.

El Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), adscrito al Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la que es responsable el vicepresidente cuarto de Diputación, Germán Beardo, ha logrado la resolución favorable para unos proyectos en cuyo diseño técnico ha intervenido el Área de Servicios Sociales, Familia e Igualdad y la sociedad pública Epicsa, ha señalado la Institución Provincial en una nota.

Beardo ha valorado la coordinación establecida entre diferentes áreas de Diputación para concretar estas iniciativas, la implicación del personal técnico para llevarlo a cabo y el beneficio social de los proyectos aprobados.

Las resoluciones que confirman la validez y la cobertura económica para estas intervenciones han sido notificadas por la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Diputación concurrió a dos convocatorias, una dedicada a proyectos piloto e innovación en servicios sociales comunitarios y otra referida a la transformación tecnológica de los servicios sociales.

En lo que respecta al ámbito de innovación en servicios sociales comunitarios se han aprobado tres iniciativas, como son 'Soledad no deseada', 'Acompañamiento digital en las TIC' y el proyecto de 'Intervención en actividades en el medio natural para familias vulnerables de La Janda'. En la tipología de transformación tecnológica se ha valorado el proyecto de 'Adecuación a las nuevas exigencias de conectividad y tramitación telemática en los centros de servicios sociales comunitarios coordinados por Diputación'.

'Soledad no deseada' es el enunciado del proyecto que dispone de un mayor presupuesto, cifrado en algo más de 296.000 euros, donde se incluyen casi 170.000 euros procedentes de los fondos Next Generation. Con esta iniciativa se pretenden combatir las consecuencias negativas que causa la soledad, cuando no es deseada, a través del fomento de la participación social de personas mayores de 55 años.

Este proyecto contempla la realización de un estudio en ocho zonas de servicios sociales coordinadas por Diputación, con incidencia en municipios con menos de 20.000 habitantes. En este sondeo se prevé identificar cómo afecta la soledad en mujeres y hombres, además de determinar sus características socioeconómicas.

Tras recabar esos datos se activará un proyecto piloto en un municipio de cada una de las ocho zonas estudiadas. Dicho proyecto incluirá actividades de acompañamiento y sensibilización social, así como acciones para fomentar la convivencia, el envejecimiento activo y la solidaridad inter-generacional. La iniciativa se dirige a 3.370 unidades familiares y, para su aplicación, se prevé la contratación de profesionales de la psicología, el trabajo social, terapeutas ocupacionales y de integración social.

El proyecto 'Acompañamiento digital en las TIC' dispone de un presupuesto que supera los 149.300 euros, de los que 65.305 proceden de los fondos Next Generation. Plantea el desarrollo de sesiones formativas en pequeños grupos formados por personas usuarias de los servicios sociales comunitarios.

Se pretende que estos destinatarios adquieran destrezas básicas para cursar la solicitud de intervenciones o prestaciones, de manera que se agilicen los procedimientos de tramitación y se invierta más tiempo en una intervención social directa y de mayor calidad. La iniciativa se destinará a 4.623 unidades familiares y, para su desarrollo, se contratarán a educadores sociales.

El proyecto 'Intervención con actividades en el medio natural para familias vulnerables de La Janda' cuenta con un presupuesto de 137.600 euros, con algo más de 79.300 de los fondos Next Generation. Se aplicará en los municipios de la citada comarca con población inferior a los 20.000 habitantes, es decir, Medina, Paterna, San José del Valle, Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas y Vejer.

Se estima que 112 unidades familiares serán las destinatarias de este programa y para aplicar este proyecto se han diseñado visitas guiadas a espacios naturales, considerando los beneficios que reportan estas experiencias a nivel neurobiológico.

Desde Diputación se han diseñado talleres de sensibilización digital, debates, cine-fórum, así como una agenda especial para niños, niñas y adolescentes que incluya talleres sobre hábitos saludables, habilidades sociales o de fomento de valores morales. Además, para el desarrollo del proyecto se prevé la contratación de un responsable de coordinación, especialistas en integración social además de monitores de actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.

En el ámbito de la transformación tecnológica, Diputación ha logrado la aprobación de un proyecto que contempla la renovación de los medios y dispositivos digitales que usan los profesionales adscritos a los servicios sociales comunitarios. El proyecto contempla la provisión de 88 dispositivos portátiles, 68 tabletas y 68 sistemas de firma tipo rúbrica, así como nuevos teléfonos móviles.

El objetivo es aportar herramientas para los profesionales de atención directa --como los de intervención con familias, en procesos de dependencia o de refuerzo-- que se desplazan a los domicilios de las personas usuarias. Así, se pretende garantizar un servicio eficaz que sea interoperable con las plataformas de otras administraciones públicas y resuelva la formalización de procedimientos íntegramente electrónicos.

La población atendida en los 30 municipios coordinados por Diputación, desde los servicios sociales comunitarios, ronda las 190.000 personas. Este proyecto dispone de un presupuesto de 126.062 euros que es cubierto casi en su totalidad por los fondos Next Generation.