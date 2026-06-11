Diputación ultima la rehabilitación de la estación de autobuses de La Línea (Cádiz) con 3,5 millones de inversión

El vicepresidente quinto de Diputación, Sebastián Hidalgo, en una visita a las obras de rehabilitación de la estación de autobuses de La Línea. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, junto a personal técnico de la Institución provincial, ha supervisado las obras que están propiciando la rehabilitación integral de la estación de autobuses de La Línea de la Concepción, con una inversión cifrada en 3.459.113 euros.

Se avecina el final de una intervención "que ya alcanza un 98 por ciento en su grado de ejecución", según ha indicado Hidalgo, en el curso de una visita en la que han confluido profesionales del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios, según ha indicado en una nota la Diputación.

Asimismo, Sebastián Hidalgo ha explicado que el personal de Asistencia a Municipios concretó el proyecto y asumió la dirección de obra, mientras que la financiación y justificación de los trabajos ha correspondido a Desarrollo Local. "Gracias a esta labor de equipo La Línea ya puede ofrecer una estación de autobuses con prestaciones de calidad y buena imagen, en un momento además transcendental coincidente con la próxima desaparición de la Verja con Gibraltar", ha manifestado.

Finalmente, Diputación ha indicado que la actuación en la estación de la Plaza de Europa reporta beneficios en la movilidad y accesibilidad, una asistencia ágil al pasaje, mejoras en la eficiencia energética e incluso incorporación de nuevos servicios como una estación de recarga para vehículos eléctricos. Las obras han permitido la dotación de una nueva cubierta, cuartos de baño, salas de espera, locales comerciales y dársena exterior.