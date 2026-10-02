Ecocaza arranca su segunda edición en Jerez con el objetivo de consolidar la cita como referente andaluz

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, junto a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, visita la segunda edición de Ecocaza. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Las instalaciones de Ifeca, en Jerez de la Frontera, es el escenario por segundo año consecutivo de la Feria Provincial de Caza, Actividad Cinegética y Medioambiente de Cádiz, Ecocaza. Se trata de una muestra liderada por la Diputación, con la colaboración de la Mesa Provincial de la Caza y la Actividad Cinegética y de la Junta de Andalucía, que se desarrollará hasta el domingo 4 de octubre.

Así, sobre una superficie de unos 6.000 metros cuadrados, Ecocaza presenta a quienes la visitan actuaciones, actividades formativas y divulgativas, talleres y exposiciones varias, todas relacionadas con el sector cinegético y sus diferentes vertientes.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, acompañadas del los diputados Antonio Aragón, Ana Moreno, Susana Sánchez Toro, Agustín Muñoz ha participado en la inauguración del evento, al acto han asistido también la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Fran Moreno, la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero, y el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez, entre otras autoridades..

Según ha indicado la Diputación en una nota, en su intervención, Almudena Martínez ha hecho hincapié en los tres pilares fundamentales sobre los que se asienta Ecocaza, destacando que es la primera feria de estas características que organiza y financia la Diputación, lo que es prueba que "cuando este Gobierno provincial empeña su palabra con el mundo rural, cumple".

Igualmente, ha afirmado que Ecocaza sirve para visibilizar "la contribución social, económica y ambiental del sector cinegético en la provincia", señalando que se trata de una actividad que genera unos 200 millones de euros y sostiene cerca de 7.000 empleos directos e indirectos. "La caza crea economía local, genera empleo y fija población en el mundo rural", ha asegurado.

Por último, como tercer pilar, Ecocaza promociona la caza como "actividad deportiva" y realza su papel en "la conservación del medioambiente, el cuidado del entorno y la sostenibilidad del ecosistema". La caza es una "herramienta de equilibrio ecológico", ha afirmado Martínez del Junco.

En este sentido, ha añadido que para demostrarlo, esta segunda edición cuenta con más expositores (más de 50) y más actividades. Ecocaza busca superar las cifras de visitantes del año pasado --unos 5.000-- y consolidarse como "una de las ferias de referencia de Andalucía", ha dicho la presidenta durante su intervención.

Por su parte, la consejera Fina Martínez ha calificado la caza de "palanca de desarrollo" de la economía andaluza, con una aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de 1.748 millones de euros. Sin embargo, ha matizado, "este valor añadido de la actividad cinegética debe situarse siempre dentro una gestión responsable y sostenible". "Si el sector está avanzando es precisamente por su capacidad para conciliar la vertiente económica con su faceta social y su aportación a la conservación del medio natural", ha declarado.

ESPACIOS E INSTALACIONES

Ecocaza se desarrollará en el pabellón principal de Ifeca, sobre una superficie de unos 6.000 metros cuadrados, contando el espacio interior y exterior del edificio. Así, el recinto dispone de diferentes áreas diferenciadas como el auditorio, zona de exposiciones de pintura, fotografía y arte cinegético, un área de demostraciones gastronómicas, restauración, espacios lúdicos, talleres, zona de tiro (con arco, aire comprimido, tirachinas y adaptado a invidentes), zona de animales y área de expositores comerciales.

Entre las novedades, según ha apuntado la Diputación, figuran sendos concursos morfológicos de podencos y silvestrismo, demostraciones de cocina con carne de caza, promoción del proceso del descorche del Parque Natural de Los Alcornocales con arrieros, mayor presencia de aves rapaces y exhibiciones de cetrería, incorporación de hurones o la apertura de un restaurante especializado en carne de caza.

La programación incluye ponencias, mesas redondas y otras actividades formativas sobre gestión cinegética, prevención de incendios forestales, adiestramiento y manejo de perros de rehala o cetrería. También se realizará el examen oficial del curso para obtener la licencia de caza y armas. Además, para los más pequeños hay talleres sobre rastros y huellas, insectos y reptiles, juegos didácticos, biología, y una yincana, entre otras actividades.

Se han programado también demostraciones y exhibiciones con perros, hurones, rapaces y varios concursos morfológicos de manetos y galgos, según ha indicado la Diputación, que ha recordado que Ecocaza 2026 mantendrá las puertas abiertas de 11 a 21 horas y el domingo 4, de 10 a 18 horas.