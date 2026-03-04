La Eracis+ de Puerto Serrano (Cádiz) prepara una Feria de la Salud y el Deporte en abril

Mesa sectorial de trabajo para la inclusión sociofamiliar en el marco del programa Eracis+ en Puerto Serrano (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Un total de 17 profesionales han participado en Puerto Serrano (Cádiz) en una mesa sectorial de trabajo para la inclusión sociofamiliar en el marco del programa Eracis+, que la Diputación gestiona en esta localidad, y en la que se ha abordado la puesta en marcha de una Feria de la Salud y el Deporte en el mes de abril.

En la reunión han estado representados profesionales de varios ámbitos, como son los casos del sanitario, los servicios sociales y el deportivo, además de asistir María Luisa López García, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Puerto Serrano, ha informado la Diputación en una nota.

El Programa Eracis+ forma parte de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión Social e Inclusión Social. Tiene por objeto la mejora de la situación económica, laboral y social de las personas empadronadas en las zonas catalogadas como desfavorecidas de Andalucía, y se aplica mediante Planes Locales de Intervención.

Está subvencionado con 1.419.003,99 euros para la Diputación Provincial de Cádiz, y dirigido a la elaboración de itinerarios de inclusión sociolaboral con fondos propios de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Admemás, se ha recordado que está cofinanciado por la Unión Europea, a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plus para Andalucía 2021-2027 en un porcentaje del 85%.