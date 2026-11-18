Archivo - La presidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, en la presentación del programa 'Ritmo Mayor' - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un espectáculo de danza inclusiva pondrá este jueves 19 de noviembre el broche de oro al programa 'Ritmo Mayor', que la Diputación de Cádiz, a través de la Fundación Provincial de Cultura, ha desarrollado con mujeres mayores desde el mes de septiembre en Puerto Real.

Después de la serie de talleres que se han venido celebrando desde el mes de septiembre, y que tendrán su colofón con la cita final del 26 de noviembre, este jueves el programa va a llegar a uno de sus puntos culminantes con el espectáculo 'Mucho más que palabras', que va a ofrecer la Compañía Zyrdanza en el Teatro Principal de Puerto Real a partir de las 19,00 horas.

La Diputación ha indicado en una nota que el objetivo de este programa es "demostrar que la creatividad, la expresión corporal y las emociones no entienden de generaciones".

Para ello se han llevado a cabo más de una decena de talleres gratuitos y semanales para personas a partir de 60 años con un estado de salud compatible con una actividad física suave en el Centro Cultural Rosa Butler de Puerto Real.

Estas sesiones han estado dirigidas por Isabel Pérez Cruz, bailarina y docente especializada en danza española, que ha adaptado los contenidos a las capacidades de cada participante.

En cada una de estas citas se ha trabajado a través del movimiento y la danza española, con la pretensión de favorecer el bienestar físico, emocional y social, además de reforzar la autoestima, la expresión personal y los vínculos comunitarios.

De cara al espectáculo de este jueves, se ha explicado que se trata de una propuesta que "reivindica el poder de la danza inclusiva como herramienta de transformación social y de visibilización de la diversidad funcional".

La compañía Zyrdanza, que se ha consolidado como un referente en el ámbito escénico por integrar en sus montajes a bailarines con y sin discapacidad, presenta un trabajo que combina sensibilidad, fuerza y compromiso. El montaje invita al público a reflexionar sobre la capacidad del movimiento para derribar barreras y construir espacios de igualdad.

Las invitaciones para asistir pueden recogerse en la taquilla del Teatro Principal, en horario de 17,00 a 20,00 horas. Además, las entradas estarán disponibles este jueves desde una hora antes del inicio.

Para el desarrollo del programa 'Ritmo Mayor', la Fundación Provincial de Cultura ha contado con la colaboración de la Asociación Paz y Bien, entidad de referencia en el ámbito de la inclusión social, cuya experiencia en iniciativas como 'Danza para la Vida' y en la promoción de la compañía de danza inclusiva Zyrdanza, ha servido para el desarrollo de una propuesta basada en la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas.

En este marco también ha participado la Asociación Cultural Más Que Danza, especializada en la difusión de la danza española y en proyectos intergeneracionales que fomentan el aprendizaje permanente y la transmisión del patrimonio coreográfico.