Espera (Cádiz) celebra el 15 de agosto su Noche en Blanco con medio centenar de actividades para todos los públicos

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, presenta la XVIII Noche en Blanco de Espera junto a la alcaldesa de dicho municipio serrano, Tamara Lozano. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado la XVIII Noche en Blanco de Espera junto a la alcaldesa de dicho municipio serrano, Tamara Lozano, un evento que se celebrará el sábado 15 de agosto y que contará con medio centenar de actividades para todos los públicos.

Vanesa Beltrán ha señalado que se trata de una noche "muy especial" en la que "Espera se transforma y aprovecha todo el patrimonio cultural, arquitectónico, e histórico que tiene este bonito pueblo".

Todo ello, ha dicho la responsable de Cultura de la Diputación, representa "un gran recurso económico y turístico no sólo para Espera, sino para toda la provincia de Cádiz".

Por su parte, la alcaldesa de esta localidad ha explicado que son muchas las propuestas de la Noche en Blanco y que quienes acuden a ella "no tienen tiempo de visitar todo lo que quieren". Algo que, en su consideración, "contribuye a despertar las ganas de volver a disfrutar del evento al año siguiente".

Tanto Diputación como Ayuntamiento han invitado a la ciudadanía a participar en esta convocatoria para la que, como ha concluido Tamara Lozano, "Espera nos espera".

A la comparecencia también ha asistido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Espera, María del Carmen Rubiales.

Esta cita se celebrará el sábado 15 de agosto, desde las 19,30 horas aproximadamente hasta la madrugada, estando además apoyada por la Diputación Provincial.

La Noche en Blanco de este año en la localidad espereña cuenta con una amplia programación, formada por casi 50 actividades para todos los públicos y repartidas por diferentes puntos del municipio.

Entre ellas, mercadillos, actividades infantiles, arte en vivo, exposiciones, visitas guiadas, puertas abiertas, pasacalles, conciertos y zona joven, entre otros. Además, se contará con espectáculos acrobáticos aéreos, entre otras novedades de esta edición.

Asimismo, y enmarcados dentro del programa Planeamos --la iniciativa con la que Diputación facilita propuestas culturales a los pueblos de la provincia--, esta Noche en Blanco tendrá el espectáculo de circo de 'El Profesor Dalek y La Máquina del Superhombre' y juegos tradicionales gigantes.

En los últimos años, se está consolidando la tendencia de realizar varias actividades previas a esta cita en sí, en concreto, el 14 de agosto, en lo que se denomina "pre-noche en blanco".