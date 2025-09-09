La feria Ecocaza dará a conocer los beneficios de la actividad cinegética en la provincia de Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo (d), en la presentación de Ecocaza. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Provincial de la Caza, la Actividad Cinegética y el Medio Ambiente, también llamada Ecocaza, dará a conocer los beneficios de la actividad cinegética en la provincia de Cádiz a través de talleres, conferencias y coloquios que se desarrollarán del 25 al 28 de este mes de septiembre se celebrará en el recinto ferial de Ifeca en Jerez de la Frontera.

Se trata de un evento organizado por la Diputación de Cádiz en colaboración con la Mesa Provincial de la Caza y la Actividad Cinegética y su objetivo es hacer visible la contribución social, económica y ambiental de este sector, ha indicado la institución provincial en una nota.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha presentado esta cita en la que se unen, ha dicho, "mundo rural, actividad cinegética y sostenibilidad".

En ese sentido, ha aportado algunos datos que dimensionan la importancia del sector en la provincia, como el que haya unos 8.000 cazadores registrados que genera unos 200 millones de euros anuales y alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos, a la vez que está "muy unido" al turismo rural y la gastronomía.

Todo esto, ha recordado, "contribuye a afianzar uno de los objetivos del gobierno de la Diputación, como es la fijación de la población en el territorio rural".

Además, ha destacado que entre el 25 y el 28 de septiembre se vivirán cuatro días en los que la Diputación de Cádiz "muestra su compromiso con un sector que genera empleo y riqueza, contribuye a fijar población al territorio y a preservar el entorno".

La feria, ha continuado, "es también una oportunidad para reivindicar una gestión responsable de la caza, pilar esencial del desarrollo rural, turístico, económico y ambiental de la provincia, para asegurar que siga siendo una herramienta de equilibrio ecológico, al contribuir al control de las poblaciones animales y a preservar especies autóctonas".

La presidenta provincial ha hablado también de los beneficios para la salud que tiene la actividad cinegética, ya que "se realiza actividad al aire libre con todo lo que eso conlleva a nivel físico y mental", y resaltando además que la carne de caza "es fuente de proteínas natural".

Con todo esto, ha expuesto que la Diputación de Cádiz, como administración pública, apoya siempre al sector primario. "La ganadería, la pesca y la agricultura son, más allá de un medio de vida y un sector económico, constructores de la identidad de la provincia a lo largo de la historia", ha afirmado.

En cuanto al contenido de Ecocaza, la feria estará abierta al público general y la entrada será gratuita, tanto para profesionales como para amantes de la naturaleza y la caza. Contará con un extenso programa de actividades con expositores de empresas y productos del sector. Así, habrá talleres, conferencias y coloquios en los que se hablará, por ejemplo, de las necesidades para una nueva PAC, el proyecto de conservación del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate o la conveniencia de atraer el mundo cinegético a las nuevas generaciones.

La responsabilidad de la puesta en marcha de este proyecto ha recaído en el Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación Tributaria de la Diputación, que encabeza el vicepresidente quinto Sebastián Hidalgo.

Durante la presentación, ha hecho hincapié en "la ilusión" con la que afrontan esta cita, en la que espera que se establezcan vínculos de colaboración y buenas prácticas entre administraciones públicas y agentes del sector. Además, ha recalcado que se trata de una actividad con la que se quiere impulsar la economía rural y la protección del medio ambiente.

Por su parte, el diputado provincial de Asistencia y Municipios y vicepresidente de la Mesa Provincial de la Caza, Antonio Aragón, ha hecho referencia a la programación de Ecocaza, que incluye actividades como exhibiciones de vuelos de aves rapaces, un concurso morfológico de manetos y galgos, una muestra de silvestrismo, un concurso de tiro al plato en la modalidad de vuelo, exposiciones, talleres de tiro con arco infantil o de educación ambiental, exhibiciones de tiro con escopeta de aire comprimido a cargo de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico y de tiro con arco para invidentes a cargo de la ONCE. También habrá competiciones y aprendizaje de tirachinas profesional y simuladores de tiro con gafas realidad virtual.

Además de todo esto, habrá ponencias, mesas redondas y proyecciones de trabajos audiovisuales, y la gastronomía tendrá un espacio propio, con una zona de restauración y showcooking donde se ofrecerán platos con carne de caza. En total, serán más de 40 las empresas del sector que contarán con expositores en el recinto ferial.

Aragón ha indicado que Ecocaza "va a ayudar a hacer una labor pedagógica sobre los beneficios del sector de la caza", de ahí que se haya pensado como un espacio con actividades "para toda la familia".

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, se ha referido a un sector "fundamental", que apoya y complementa el trabajo que se está haciendo desde las administraciones en la provincia en esta materia.

"Las nuevas generaciones tienen que saber que la caza es imprescindible. Es una actividad esencial para la economía, la biodiversidad y la vida en nuestros pueblos, que fija población al territorio. Además, es clave para el aprovechamiento sostenible de los montes", ha argumentado Colombo.

Asimismo, ha destacado el papel que desempeñan la Mesa Provincial de la Caza y la Diputación, así como el apoyo del Gobierno andaluz a esta actividad, resaltando el Plan Andaluz de la Caza 2023-33, entre otras cuestiones, dentro del compromiso de la Junta a este respecto.

También ha aludido a la importancia de la colaboración institucional y público-privada para "visibilizar y fortalecer" la caza desde la sostenibilidad, con iniciativas como Ecocaza, en la que colabora el Gobierno andaluz.

La presentación de Ecocaza 2025 ha contado con la participación de los responsables de Eventur como empresa gestora. También han estado presentes el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, y miembros de la Federación Andaluza de Caza, además de otros colectivos que forman parte de la Mesa Provincial de la Caza y la Actividad Cinegética.