El Festival Generamma de Chiclana (Cádiz) acogerá los estrenos en España de 'El segundo sexo' y 'Corina'

Archivo - La responsable de Igualdad y Diversidad en la Diputación, Susana Sánchez Toro, José María Román Guerrero, alcalde de Chiclana, Pilar Crespo, presidenta de la Aamma, y Oliva Acosta, directora de Generamma, en la presentación del festival. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cine realizado por Mujeres (Generamma), que tendrá lugar del 9 al 13 de septiembre en Chiclana, ha presentado las 12 películas que conforman la programación de su quinta edición, una muestra de los trabajos más relevantes realizados por directoras entre 2024 y 2025, y en el que se proyectarán los estrenos en España de 'El segundo sexo. Tras las huellas de Simone de Beauvoir', de Nathalie Masduraud y Valérie Urréa, y 'Corina', primer largometraje de Urzula Barba-Hopkins.

En una nota, la organización del festival ha explicado que los trabajos que se verán esos días son en su gran mayoría de directoras españolas que han tenido gran relevancia en premios y festivales nacionales e internacionales como la Berlinale, Locarno, Guadalajara o South by Southwest de Austin, entre otros, lo que "revela la importancia de las cineastas en el impulso y el prestigio internacional del cine español".

Organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma) con el respaldo económico de la Diputación de Cádiz entre otras entidades, Generamma apuesta en esta edición de 2025 por una selección de "miradas singulares, valientes y vivas, que invitan a descubrir otras sensibilidades".

Así, una de las proyecciones que más expectación está generando, ya que se estrenará a nivel nacional en las pantallas de Generamma, es el documental francés 'El segundo sexo. Tras las huellas de Simone de Beauvoir', de Nathalie Masduraud y Valérie Urréa.

Se trata de un largometraje que analiza desde una perspectiva contemporánea y coral los orígenes y la relevancia de 'El Segundo Sexo', la obra de Simone de Beauvoir que planteó los cimientos del feminismo actual. Para ello, reúne a pensadoras, artistas y activistas de distintas generaciones y territorios, en un viaje por Estados Unidos tras las huellas del que en su día realizó la pensadora y que marcó tanto su obra como su vida.

El otro estreno nacional llega desde México con 'Corina', primer largometraje de Urzula Barba-Hopkins. Esta es una propuesta "luminosa y sensible", que aborda temas como la ansiedad, la autoexigencia y la dificultad de habitar el mundo cuando todo parece demasiado. La cinta ha sido reconocida en festivales como Guadalajara y SXSW.

El tercer estreno, esta vez a nivel andaluz, es 'Put Your Soul on Your Hand and Walk', un diario póstumo de la fotoperiodista de Gaza Fatima Hassouna, que murió asesinada en un bombardeo israelí un día después de que la película fuera seleccionada en Cannes. La programación de este documental francés dirigido por la iraní Sepideh Farsi responde al compromiso político y social de Generamma.

La película encargada de inaugurar el festival será la aclamada 'Sorda', la ópera prima de Eva Libertad, una obra clave en el recorrido del cine accesible y feminista, una historia "contundente y conmovedora" que visibiliza la lengua de signos y otras formas de comunicación no hegemónica desde lo cotidiano, la ternura y la dignidad.

Para Generamma, 'Sorda' tiene "un significado especial", ya que su cortometraje fue presentado en la edición de 2022. Así, mostrar cómo ha crecido hasta convertirse en largometraje "reafirma el compromiso del festival con el cine diverso, inclusivo y transformador", se ha indicado.

Tras su estreno mundial en la Berlinale, donde ganó el Premio Panorama del Público y el Arthouse Cinema Award, 'Sorda' arrasó en el 28 Festival de Málaga con la Biznaga de Oro a Mejor Película y las de Premio del Público, Mejor Actriz y Mejor Actor (Ex aequo).

En su apuesta por el talento emergente, Generamma mantiene la sección Primas, estrenada en la edición anterior, donde se ofrecen 'Tras el verano', una película sobre el deseo, el despertar emocional y la pérdida, dirigida por la jerezana Yolanda Centeno y producida por la socia de Aamma Marta Velasco; y 'La furia', el debut de Gemma Blasco sobre la rabia y la creación como forma de resistencia y motor de sanación.

En la sección dedicada a Nuevos públicos también habrá una ópera prima. Se trata del documental 'Ellas en la ciudad', de la arquitecta y socia de Aamma, Reyes Gallegos, que debuta en la dirección con un trabajo que nació en la residencia de creadoras del festival en 2023.

Tras investigar sobre el desarrollo de los barrios periféricos de Sevilla, Reyes descubrió una trama asociativa de mujeres que, desde la sororidad y la lucha, consiguieron servicios y prestaciones. 'Ellas en la ciudad' es un documental "cálido, directo y vital, que celebra la fuerza de lo colectivo y hace comunidad desde la pantalla".

La película de clausura será 'Rita', el estreno como directora de la actriz andaluza Paz Vega, una obra íntima y luminosa que transita los territorios de la infancia, el duelo y la memoria. Rodada en Andalucía, cuenta con un equipo técnico mayoritariamente femenino y con presencia de muchas socias de Aamma. Tras su estreno mundial en el Festival de Locarno, 'Rita' estuvo nominada a un Goya a la Mejor Dirección Novel y se alzó con cinco Premios Carmen, además de gozar de un gran éxito de crítica.

La programación de este año cuenta con tres títulos de directoras consolidadas, como 'Las chicas de la estación', de Juana Macías, con guión de Isa Sánchez, una ficción que propone una mirada coral, directa y sin filtros sobre los márgenes y las posibilidades de los vínculos femeninos.

También se podrá disfrutar de 'La Virgen Roja', de Paula Ortiz, una película madura, ambiciosa y arriesgada, que combina rigor histórico con vuelo creativo. Una historia de libertad, maternidad, control y utopía, que representa el cine realizado por mujeres que "derriba estereotipos y demuestra que lo femenino no está reñido con la potencia narrativa, estética ni industrial". La cinta obtuvo nueve nominaciones a los Goya 2025 y se alzó con las estatuillas a Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario.

Por último, 'Salve María' de Mar Coll, es una obra de gran intensidad emocional que "conmueve y deja huella", una propuesta que se adentra sin concesiones en los claroscuros de la maternidad contemporánea. La cinta obtuvo una mención especial en el Festival de Locarno y ganó dos Premios Gaudí y el Premio Feroz a Mejor Drama. Su protagonista, Laura Weissmahr obtuvo el galardón a Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya y en la Seminci.

La sección Pioneras, estrenada en la pasada edición, rinde homenaje este año a la cineasta Cecilia Bartolomé en colaboración con Filmoteca Española. Se trata de reivindicar a una de las pioneras del cine español realizado por mujeres.

Bajo el título 'La alumna rebelde', se presenta un programa con dos de sus obras más emblemáticas, 'Margarita y el lobo' y 'Carmen de Carabanchel', piezas que desafiaron la censura y los convencionalismos con una mirada crítica y feminista.