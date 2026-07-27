Las Fiestas y Luchas de Moros y Cristianos de Benamahoma (Cádiz) se celebrarán del 31 de julio al 3 de agosto

Vanesa Beltán presentando las Fiestas de Moros y Cristianos de Benamahoma. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las tradicionales Fiestas y Luchas de Moros y Cristianos de Benamahoma (localidad del municipio de Grazalema), que tienen la declaración de Interés Turístico de Andalucía y presume de ser unas de las pocas recreaciones históricas en las que quienes participan luchan cuerpo a cuerpo, tendrá lugar desde el 31 de julio al 3 de agosto.

Se trata de una fiesta "singular" y "única" en toda la provincia, según ha señalado la responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, que ha apuntado quen en las Fiestas y Luchas de Moros y Cristianos de Benamahoma "vamos a encontrar a todo un pueblo inmerso y dedicado" a esta representación, consolidada ya como "patrimonio cultural" de la provincia.

"Estas fiestas son mucho más que una representación histórica, son una identidad, son memorias, historias y raíces de este bonito pueblo" de la Sierra de Cádiz, ha añadido.

La diputada ha felicitado tanto al Ayuntamiento de Grazalema como a la Asociación Cultural Moros y Cristianos y "a todo el pueblo de Benamahoma" por "mantener viva esta tradición generación tras generación". Desde la Diputación, "seguiremos apostando por esta fiesta seña de identidad, que nos hace grandes como provincia" y cuyo desarrollo tiene, además, impacto económico, turístico y cultural en toda la comarca serrana, ha asegurado.

Unas 200 personas participan de un modo u otro en la recreación histórica, ha explicado la segunda teniente de Alcalde y responsable de Alcaldía de Benamahoma en el Ayuntamiento de Grazalema, María del Carmen Fernández. Todas ellas están preparadas para acoger a quienes visiten la localidad en estos días y "que disfruten de esta fiesta, porque Benamahoma siempre tiene las puertas abiertas para recibir a quien lo desee".

Para animar las visitas, la organización, con el respaldo de la Diputación, ha preparado una programación "llena de actividades para todas las edades: verbenas, música, festejos populares taurinos" y como no, "las luchas de adultos, en las que los bandos cristiano y moro luchan por el Patrón, San Antonio de Padua, y las luchas infantiles", en las que también "se está apostando muchísimo para que la tradición de Benamahoma no se pierda".

Desde la Asociación Cultural Moros y Cristianos, Israel López ha asegurado que la localidad "ya huele a pólvora". En Benamahoma "está todo preparado" para acoger "a todo el mundo" y que "disfrute nuestras luchas", ha afirmado.