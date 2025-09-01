Martínez resalta "la estrecha colaboración" de Diputación de Cádiz y la Armada en la despedida del almirante de la Flota

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto al almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río, en una recepción de despedida. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha resaltado "la estrecha colaboración" que mantiene esta institución con la Armada durante la despedida que se la ha dado al almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río, que pasa a situación de reserva.

Martínez ha recibido este lunes al almirante de la Flota en el Palacio Provincial junto al vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha indicado la institución provincial en una nota.

Eugenio Díaz del Río pasa a la situación de reserva y finaliza, por tanto, la responsabilidad que ostentaba en la Armada Española como almirante de la Flota desde 2021.

Martínez del Junco ha tenido palabras de afecto y agradecimiento a Díaz del Río, resaltado "la estrecha y estable colaboración" que mantienen ambas instituciones en una provincia donde la Armada tiene "un fuerte arraigo histórico".

Como se ha apuntado, en estos años, la Diputación y la Armada han participado de forma conjunta en varias iniciativas, algunas de las cuales han repasado durante la recepción.

Por su parte, Eugenio Díaz del Río ha agradecido el apoyo de la administración provincial a la actividad de la fuerza naval española. Durante la recepción ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación de Cádiz y ha recibido un obsequio institucional como recuerdo de esta visita.

Los protagonistas, además, han intercambiado "buenos deseos" de cara al futuro, según ha indicado la Diputación.

Como almirante de la Flota su responsabilidad principal ha consistido en garantizar el alistamiento y la certificación de las Unidades, Estados Mayores y agrupaciones, con el fin de ejecutar las actividades programadas y atender los requerimientos fijados por el jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Asimismo, ha velado por el cumplimiento de las misiones permanentes encomendadas a la Armada y por el apoyo a la Acción del Estado en la mar, dentro de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.