Más de 120 menores de Cádiz participan en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia

CHIPIONA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Más de 120 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años procedentes de 17 municipios de la provincia de Cádiz han participado en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA), en el Albergue Inturjoven de Chipiona.

El encuentro ha reunido a jóvenes consejeros que han podido compartir experiencias, propuestas y dinámicas relacionadas con la participación ciudadana y el bienestar emocional, ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

La responsable de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia, Alfonso Candón, y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, han asistido a esta jornada, en la que se han desarrollado talleres, debates y actividades lúdico-educativas para fomentar el trabajo en equipo, la expresión de ideas y la implicación en la vida pública.

Los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia son espacios promovidos por la Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Participación Ciudadana, con el objetivo de garantizar que las opiniones y necesidades de los niños, niñas y adolescentes sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones públicas. Así, rste tipo de encuentros ofrecen a los jóvenes la oportunidad de sentirse protagonistas en la construcción de un futuro más participativo, inclusivo y consciente de sus derechos.

El encuentro, cuyo cartel y temática han sido elegidos por los propios menores en reuniones previas de los CLIA, ha abordado la cuestión de la salud mental.

El III Encuentro Provincial se enmarca en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, cuyo propósito es fortalecer el tejido social y generar nuevas vías de implicación cívica, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En esta línea, la institución provincial ha lanzado también una convocatoria pública de subvenciones para impulsar la creación de nuevos CLIAs, con la previsión de que diez nuevas localidades se sumen próximamente a esta red de participación infantil y juvenil.

Con iniciativas como ésta, la Diputación reafirma su compromiso con la promoción de la participación democrática desde edades tempranas, apostando por una ciudadanía más activa, empoderada y consciente de su papel en la sociedad.