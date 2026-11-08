Más de 19.000 personas se beneficiaron del programa de Coordinadora EDU-Futuro impulsado por la Diputación de Cádiz

Archivo - Fachada de la Diputación de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 19.500 personas y 23 centros educativos fueron los beneficiarios del programa EDU-Futuro que la Coordinadora Alternativas desarrolla centros de educación primaria y secundaria en Algeciras y La Línea y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, a través del Servicio de Cooperación Internacional del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que para este curso escolar volverá a subvencionar con 100.000 euros.

Se trata, según han indicado fuentes de la Diputación a Europa Press, de la novena edición de este programa en el que la Institución Provincial apoya un programa que llega a un sector tan vulnerable como el de los menores en familias en riesgo de exclusión social. Gracias a este programa, tienen más herramientas a su disposición para progresar en su vida académica y personal, han apuntado.

Desde la Diputación colaboramos a eliminar las diferencias de género y posibilidades económicas a la hora de acceder a una educación igualitaria y de calidad, necesaria para romper el ciclo de la pobreza y para alcanzar otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han señalado desde el Área de Servicios Sociales, que promueve así la justicia social y la igualdad de oportunidades en línea con los (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

El programa EDU-Futuro se desarrolló durante el curso escolar 2025/2026 en 23 centros educativos de Algeciras y La Línea de la Concepción (13 colegios de Educación Infantil y Primaria y diez institutos de Educación Secundaria), ubicados en áreas catalogadas como Zonas Desfavorecidas según la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (Eracis), a instancias de la UE (Zona Sur de Algeciras, Los Junquillos y Atunara de La Línea), o áreas de influencia que reciben alumnado de estas zonas.

El número total de beneficiarios fue de 19.579, repartidos entre 15.883 menores, 1.462 padres, madres y Aampas, 1.009 profesores y 1.225 asistentes a jornadas comarcales y actividades extraordinarias.

Así, el programa dio respuesta a problemáticas detectadas por Alternativas en el ámbito escolar, como el uso responsable de las nuevas tecnologías e IA; la necesidad de fomentar hábitos saludables; la prevención del abandono escolar y motivarles para el futuro, y la inclusión del alumnado con barreras en el idioma o la diversidad cultural.