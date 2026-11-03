Medio centenar de personas participarán en el II Encuentro Provincial de Escuelas de Teatro en Vejer (Cádiz)

Vanesa Beltrán con el alcalde de Vejer en la presentaciónn del II Encuentro Provincial de Escuelas de Teatro. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado el II Encuentro Provincial de Escuelas de Teatro, una iniciativa de la Diputación de Cádiz para apoyar la formación del alumnado de distintas aulas e iniciativas municipales de artes escénicas. En total, serán unas 50 personas las que se beneficiarán de esta experiencia, que se desarrollará en Vejer de la Frontera del 6 al 8 de noviembre, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Beltrán ha resumido los objetivos que se persiguen, como la voluntad de convertir el teatro en "un espacio de encuentro, aprendizaje y, lo más importante, de una creación compartida" entre el alumnado de las distintas escuelas, talleres y aulas municipales de la provincia.

Un lugar, según ha indicado la diputada, donde van a poner en común "experiencias, nuevas formas de hacer, otras formas de distinguir y entender el teatro". Además, se aprovecharán los vínculos para tejer redes de colaboración que puedan crecer más allá del propio encuentro y a través del contacto con profesionales de reconocido prestigio se ofrecerá una amplia formación con la que profundizar en aspectos más técnicos y artísticos.

El medio centenar de personas que va a instruirse con este encuentro proceden de escuelas de teatro y grupos de aficionados de diversos municipios de toda la provincia de Cádiz, que cuentan con respaldo municipal y una trayectoria estable en los últimos años.

En concreto son, según ha indicado la Diputación, la Escuela Municipal de Teatro de Castellar de la Frontera, la Escuela de Artes Escénicas Juan Mena de San Roque, la Escuela Municipal de Artes y Campañas de Teatro de Chiclana de la Frontera, el Aula municipal de Teatro Hijo de la Luna de Benalup-Casas Viejas, y la Escuela de Teatro Paco Algora de Vejer de la Frontera.

El Encuentro Provincial de Teatro de Diputación contará con diferentes formatos como coloquios-encuentros, 'shows', mesas redondas, prácticas de interpretación y creación y, como ha señalado Vanesa Beltrán, a cargo de grandes figuras de las artes escénicas, con consolidado prestigio.

Por su parte, el alcalde de Vejer ha expresado su satisfacción por la celebración de este encuentro en su municipio que, ha asegurado, es un referente "cultural y patrimonial" en la provincia gaditana. Asimismo, González Mellado ha incidido en que estas jornadas de artes escénicas son importantes, porque en ellas convergen el mundo profesional con el aficionado, "que tan buen teatro hace en la provincia y que tan importante es que se apoye entre todos".

Diputación ha recordado que la Fundación Provincial de Cultura enmarca esta actuación dentro de una línea de encuentros formativos dirigidos hacia los estudiantes de artes escénicas y música en la provincia de Cádiz, entre los que se cuentan los de música clásica y danza, organizados, igualmente, por la Diputación.

La Fundación ha señalado que, a diferencia de otras enseñanzas artísticas, el Arte Dramático no tiene niveles profesionales de ciclo medio, por lo que sólo cuenta con la vertebración alrededor de las enseñanzas superiores, por lo que su formación a ese nivel queda relegada al ámbito privado y asociativo.