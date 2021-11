'No es sexo, no es gratis' de Diputación de Cádiz es nominada por la Plataforma de Tratamiento Familiar de Andalucía

Fotograma de la campaña audiovisual 'No es sexo, no es gratis'

CÁDIZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña audiovisual 'No es sexo, no es gratis', puesta en marcha por el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, ha sido nominada a los premios 'Buenas prácticas de promoción de la infancia y la adolescencia' de la Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar de Andalucía.

En una nota, Diputación ha señalado que la proclamación de los ganadores de esta quinta edición de los premios se hará pública durante el VI Encuentro de los Equipos de Tratamiento Familiar que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre en Córdoba. Serán las propias personas asociadas a esta plataforma las que voten entre los proyectos nominados.

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha la campaña 'No es sexo, no es gratis' para concienciar del uso y abuso de la pornografía de menores de corta edad, con la idea de que "hay que ponerle cara a los que se enriquecen con el porno y no sólo culpar a los jóvenes".

En la argumentación que la Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar en Andalucía hace para justificar la nominación de este trabajo de Yolanda Domínguez para la Diputación, se explica que en las consultas profesionales es muy frecuente encontrar menores que repiten las prácticas abusivas hacia sus iguales porque han tenido acceso a la pornografía desde muy corta edad, generalmente a consecuencia del consumo descontrolado de Internet y carencias de límites o educativas de sus progenitores.

Esta campaña pretende prevenir y visibilizar el modo en que la industria de la pornografía "campa a sus anchas" a través de la difusión por las redes sociales de un vídeo, con la idea de intentar llegar al mayor número posible de adolescentes de más o menos edad, madres, padres y educadores.