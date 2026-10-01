El Patronato de Turismo de Cádiz destaca que la provincia cosecha el récord de pernoctaciones en un primer semestre

Archivo - Turistas en el aeropuerto de Jerez de la Frontera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz ha destacado que la provincia ha cosechado en este 2026 su particular récord de pernoctaciones y llegada de turistas de toda la serie histórica en un primer semestre del año, según datos oficiales puestos a disposición en la Plataforma de Inteligencia Turística (PIT) del Patronato.

En una nota, ha señalado que las cifras revelan que han sido 1.661.438 personas las que han viajado a la provincia de Cádiz en el primer semestre del año para hacer turismo, y han completado en total 4.601.902 noches de alojamiento en hoteles, apartamentos, campings y alojamientos rurales. Ambos datos suponen un récord en la serie histórica de la provincia de Cádiz, ha incidido.

Además, ha añadido que también se registran máximos históricos tanto en turistas como en pernoctaciones de personas procedentes de Reino Unido, Francia, Polonia y Suecia en este primer semestre del año, siendo Alemania el mercado emisor de turismo que mantiene el liderazgo con más de 100.000 personas que vienen de enero a junio a la provincia de Cádiz y que suman más de 600.000 pernoctaciones.

Por su parte, el Patronato ha señalado que destaca igualmente el récord de pernoctaciones de turistas estadounidenses en la primera mitad del año en la provincia de Cádiz, superando por primera vez las 100.000 pernoctaciones.

Por alojamiento, los hoteles concentran el 80% de las personas turistas y el 79% de las pernoctaciones. No obstante, resalta el crecimiento en pernoctaciones que han vivido los apartamentos turísticos, cifrado en un 9,54% respecto a 2025, según el Patronato.

El Patronato ha indicado que todos estos datos pueden consultarse en www.cadizturismointeligente.es, una plataforma puesta en marcha por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz como nuevo activo para facilitar y optimizar la toma de decisiones dentro del ámbito de la promoción y evolución turística de la provincia de Cádiz a todo el sector turístico y empresarial.