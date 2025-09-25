La plaza de toros de El Puerto (Cádiz) acoge este viernes la gala por el Día Mundial del Turismo del Patronato

Archivo - Interior de la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María - AYTO EL PUERTO - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Plaza de Toros de El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge este viernes, desde las 20,00 horas, la gran gala de celebración del Día Mundial del Turismo 2025 organizada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

En una nota, el patronato ha señalado que en el evento, pilotado por la bailaora María Moreno, serán reconocidos por su trayectoria Cobos Catering, el Tabanco El Pasaje y Bodegas Caballero ante más de 200 personas invitadas entre representantes institucionales, empresariales y del sector turístico de la provincia de Cádiz. Con estos galardones se reconoce la aportación de empresas y entidades que contribuyen al desarrollo, promoción y consolidación de la provincia como destino turístico de referencia, ha recordado.

La gala, organizada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz con motivo del Día Mundial del Turismo, constituye una oportunidad para el encuentro de personalidades y agentes del sector turístico de la provincia de Cádiz en torno al reconocimiento de tres empresas destacadas por su labor y trayectoria asociada al turismo.

En este sentido, según ha señalado, se repasarán los buenos datos referentes al turismo en la provincia cosechados en 2024 y los indicadores positivos que se han logrado en 2025, como el récord de pernoctaciones en la provincia de Cádiz en un mes de julio, que se ha alcanzado este verano.