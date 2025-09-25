La presidenta de la Diputación de Cádiz inaugura la primera feria Ecocaza y pone de manifiesto el peso del sector

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, durante la inauguración de la feria 'Ecocaza' en Ifeca. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha inaugurado la I Feria Provincial de la Caza, la Actividad Cinegética y el Medio Ambiente, Ecocaza 2025, organizada por la Diputación de Cádiz a través de la Institución Ferial de la provincia de Cádiz (Ifeca), con la colaboración de la Mesa Provincial de la Caza. La muestra, que combina empresa, cultura, deporte y naturaleza, permanecerá abierta hasta el domingo 28, poniendo de manifiesto el peso económico y social del sector cinegético.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en la feria habrá más de 40 empresas del sector con expositores presentando sus productos y servicios, con la vocación de dar a conocer la relevancia que tiene en la economía de la provincia. Almudena Martínez ha valorado el impacto de la actividad cinegética que "contribuye al desarrollo de la provincia pero también a fijar la población al territorio rural y es una aliada en la conservación de la biodiversidad".

La presidenta ha reiterado algunos datos que ponen en contexto la dimensión del sector, señalando que se cuentan unos 8.000 cazadores registrados y se estima que genera unos 200 millones de euros anuales y alrededor de 7.000 empleos (directos e indirectos). Por otra parte, según ha señalado, está muy unido al mundo rural, ámbito preferencial de actuación de la Diputación, y todo esto contribuye a evitar la despoblación en pequeños municipios.

Con esta feria, la Diputación afianza uno de los pilares de su acción de gobierno, el apoyo al sector primario, no sólo como motor económico, sino también como parte de la propia identidad de la provincia. La presidenta de Diputación ha insistido en el carácter identitario de esta práctica. "Es muy importante no olvidarnos de nuestras raíces y para hablar de esto tenemos nada más y nada menos que cuatro días en los que va a haber talleres y conferencias, además de ser un encuentro abierto con profesionales del sector con amantes de la naturaleza y también con el turismo", ha manifestado.

Por su parte, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado que Ecocaza "va mucho más allá de ser un simple encuentro del sector cinegético y es una oportunidad para conocer, apoyar y fortalecer un ámbito fundamental para esta tierra".

Colombo ha añadido que la Junta de Andalucía tiene un "compromiso firme y sin fisuras" con el sector de la caza. "Creemos que la caza sostenible no es solo tradición, que lo es, sino que es también gestión responsable, económica y ambiental", ha subrayado la delegada, que ha afirmado que la caza es clave para la economía y la vida en los pueblos, fijando población al territorio y ha abogado por la colaboración público-privada para fortalecer la visibilidad y desarrollo sostenible de la caza.

El Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación Tributaria de la Diputación, que encabeza Sebastián Hidalgo, ha sido la que ha gestionado esta muestra. El vicepresidente quinto ha hecho hincapié en el trabajo coordinado entre administraciones y "de la mano del sector, que necesitaba de un evento de este tipo, que hoy por fin es una realidad".

En cuanto a la oferta expositiva y actividades previstas en Ecocaza, el programa incluye talleres, conferencias, mesas redondas, proyecciones audiovisuales, showcooking con carne de caza, exhibiciones de vuelo de rapaces, concursos morfológicos de manetos y galgos, tiro al plato modalidad de vuelo, tirachinas profesional, simuladores de tiro con gafas de realidad virtual, tiro con arco para niños, actividades de educación ambiental y demostraciones de tiro con escopeta de aire comprimido y arco para personas con discapacidad (a cargo de la ONCE).

También se contempla una zona gastronómica con productos elaborados con carne de caza. Además habrá coloquios que tratarán, entre otros temas de la nueva Política Agraria Común, la conservación del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate o el relevo generacional.

La feria cuenta con una estructura dividida en varias áreas, como son la zona expositiva comercial, área de actividades y talleres, espacio gastronómico y showcooking, aula de conferencias y mesas redondas, zonas demostrativas (rapaces, tiro, simulación), área de educación ambiental y conexiones con entidades de investigación y conservación.

Ecocaza 2025 tiene lugar en el recinto ferial de IFECA en Jerez de la Frontera y permanecerá abierta del 25 al 28 de septiembre, en horario de 11,00 a 21,00 los días 25 a 27 y de 10,00 a 15,00 el día 28. En esta primera edición la Feria estará abierta al público general y la entrada será gratuita, tanto para profesionales como para amantes de la naturaleza y la caza. Eventur es la empresa gestora del evento.