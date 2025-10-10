La presidenta de la Diputación de Cádiz resalta el interés profesional y turístico de la Feria Ganadera de Benaocaz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez inaugura la XII edición de la Feria Ganadera de Benaocaz. - Francisco J. Olmo - Europa Press

BENAOCAZ (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha resaltado el interés profesional y turístico que tiene la Feria Ganadera de Benaocaz, que reunirá hasta el lunes 13 de octubre a más de 400 cabezas de ganado y 36 explotaciones ganaderas de ganado ovino y caprino.

Martínez ha participado en la inauguración de esta cita ganadera junto a alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Benaocaz, Miguel Ángel Mangano, los delegados territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Óscar Curtido y Fran Moreno, respectivamente, así como el diputado nacional del PP, Pedro Gallardo, y el responsable provincial de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón.

Según ha recogido la Diputación en una nota, la presidenta ha destacado la importancia de esta cita para el sector primario provincial, ámbito que para la Diputación es "estratégico" y "una seña de identidad" de la economía provincial ya que "genera empleo, riqueza en zonas rurales y contribuye además a fijar la población en el territorio, objetivos que coinciden con los de la Diputación", ha asegurado.

También ha expresado su "orgullo" por la actividad ganadera de la provincia, a la que ha calificado como "imprescindible" también en el marco del sector agroalimentario, como productor de alimentos de calidad "únicos".

En relación a este sector, la Diputación ha señalado que tiene en marcha programas específicos de apoyo a iniciativas de promoción, como los que se desarrollan para ayudar a digitalizar el sector agroalimentario, favorecer el consumo de pescado, mejorar la formación y la investigación, conservar y mejorar las especies autóctonas y potenciar las denominaciones de origen de la provincia, por citar algunas, además de iniciativas como 'Saborea el campo', para dar a conocer los productos gaditanos.

En palabras de la presidenta, la Diputación de Cádiz "respalda" la Feria Ganadera de Benaocaz porque "es un estímulo para la economía local y de los pueblos de alrededor por su interés ganadero" pero también por ofrecer "un recurso turístico más" a los visitantes que se acerquen a la sierra de Cádiz "para disfrutar del puente festivo".

Esta muestra ganadera contribuye a promocionar los productos típicos de la sierra y fomenta el conocimiento de las razas autóctonas en peligro de extinción de la provincia "sobre todo entre el público más joven, del que depende el futuro del sector", ha argumentado.

El programa de actividades de la Feria Ganadera incluye la exposición de unos 400 ejemplares de ganado ovino y caprino, la mayoría de ovejas merinas y cabras payoyas. La Diputación también participa en esta sección de la feria aportando ejemplares propios del rebaño que la administración provincial mantiene en La Finca El Imperio.

De forma paralela se celebrarán el XII Concurso de la Cabra de la Sierra de Cádiz, el XIII Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Merina de Grazalema y el X Concurso Nacional Morfológico de la Raza Caprina Payoya.

Junto al recinto ferial habrá un mercado con productos agroalimentarios y artesanales, así como una exposición de cuadros de punto de cruz realizados por Pepa Jiménez Caro y otra con las fotografías participantes en el segundo concurso organizado para la ocasión. La programación se completa con degustaciones, talleres, exhibiciones y concursos populares.

En la Feria Ganadera de Benaocaz participan 36 explotaciones ganaderas de ganado ovino y caprino.