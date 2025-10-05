La presidenta de Diputación valora la Sail GP como una "ventana de calidad" para promocionar la provincia de Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz; el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, el hangar y la base de operaciones del equipo español de la Sail GP - DIPUTACIÓN

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha valorado "la ventana de calidad" que abre la Sail GP a la provincia de Cádiz y ha destacado "la repercusión de acontecimientos de este nivel en el empleo y en la actividad económica, no sólo de la capital gaditana sino de su área de influencia".

"Aquí la organización encuentra solvencia técnica y hospitalidad, además de una alianza entre instituciones públicas como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la propia Diputación", ha añadido.

Martínez ha visitado este domingo el hangar y la base de operaciones del equipo español de la Sail GP --apodados Los Gallos-- junto al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; el alcalde de Cádiz, Bruno García; y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, entre otros. En la tarde de este domingo siguió, desde el Paseo de Santa Bárbara, las evoluciones de las regatas finales.

Las regatas del año 2023 fueron presenciadas por 97.000 asistentes en sus dos días de competición, según cifras aportadas por la organización. En la edición de 2025, clausurada este domingo, se prevé rebasar la cifra de 100.000 espectadores en el curso del fin de semana.

La organización de la prueba cifraba una audiencia de 21 millones de espectadores que siguen la difusión televisada de la final en directo, han señalado en un comunicado. "Un índice que se multiplica posteriormente con el visionado de los vídeos desde redes sociales y plataformas".

La Diputación es una de las instituciones patrocinadoras de la Sail GP en sus ediciones de 2023 y 2025. Más allá de esta cobertura la institución provincial, en coordinación con el Ayuntamiento de Cádiz, ha financiado el desarrollo de dos conciertos celebrados este fin de semana en la plaza de la Catedral de la capital gaditana --a cargo de Encarna Anillo y Miguel Catumba-- así como la estancia de la feria gastronómica Saborea Cádiz en la Plaza de España.

El Gran Premio Andalucía-Cádiz, incluido en el calendario de la Sail GP, ha concluido con la victoria del equipo de Gran Bretaña. La embarcación española de Los Gallos obtuvo un quinto puesto general tras la disputa de las siete carreras clasificatorias dirimidas en aguas de la Bahía gaditana, entre el sábado y el domingo; su mejor resultado fue la primera plaza lograda en la primera carrera del domingo.

A la final de Cádiz accedieron Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Alemania. En la clasificación general Los Gallos se mantienen en la cuarta posición. La próxima y decisiva prueba se resolverá, los días 29 y 30 de noviembre, en Abu Dhabi.