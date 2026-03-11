El programa Eracis+ en Medina (Cádiz) celebra varios talleres formativos y de sensibilización

Taller formativo del programa Eracis+ en Medina. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha señaado que Medina Sidonia continúa avanzando en el desarrollo del Plan ERACIS+, una iniciativa dirigida a mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral de la ciudadanía a través de acciones formativas, informativas y de sensibilización, que está coordinada por la Institución Provincial y en la que tiene amplia participación todo el tejido social de la localidad.

Así, según ha indicado en una nota, en estas últimas semanas se ha intensificado el número de actividades que se organizan en el marco de este plan. Entidades del tercer sector que participa en Eracis+, como Cruz Roja, Avanti, Asociación La Espiga y Asociación La Espiral, han llevado a cabo durante las últimas semanas varios talleres y actividades dirigidas a la población del municipio, con el objetivo de fortalecer competencias personales, mejorar la empleabilidad y promover la igualdad de oportunidades.

Entre las iniciativas desarrolladas ha destacado el taller 'Digitalízate', orientado a mejorar las competencias digitales de las personas participantes. Según ha indicado la Diputación, ha servido para facilitar herramientas básicas para desenvolverse en el entorno digital, realizar gestiones administrativas en línea y mejorar sus posibilidades de acceso al empleo.

Asimismo, se ha impartido un taller de eficiencia energética, en el que se han abordado aspectos prácticos para optimizar el consumo energético en los hogares, conocer las diferentes tarifas eléctricas y aplicar medidas de ahorro que contribuyan a reducir el gasto familiar.

Otra de las acciones realizadas, según ha explicado Diputación, ha sido el taller sobre documentación laboral, donde las personas asistentes han podido resolver dudas relacionadas con contratos de trabajo, nóminas, vida laboral o derechos y deberes de las personas trabajadoras, favoreciendo así un mayor conocimiento del ámbito laboral y administrativo.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el programa también ha incluido una actividad de sensibilización mediante la proyección del documental 'Ellas en la ciudad', que ha servido como espacio de reflexión colectiva sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la importancia de seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva.

Además, durante el mes de marzo continúan programadas nuevas acciones formativas y de sensibilización dentro del Plan Eracis+. Así, el día 17 tendrá lugar el taller de gestión del tiempo y productividad, enfocado en mejorar la organización personal y la planificación de tareas, el día 19 se impartirá una píldora formativa de economía doméstica y familiar, dirigida a ofrecer herramientas para una mejor gestión de los recursos económicos del hogar.

Ya el día 20 se desarrollará el taller 'IA en la búsqueda activa de empleo', donde se mostrarán herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la mejora del currículum, la preparación de entrevistas y la localización de oportunidades laborales, mientras que el día 26 está prevista una actividad de sensibilización medioambiental, con el objetivo de fomentar la conciencia ecológica y el cuidado del entorno, y el día 27 se celebrará un taller informativo sobre el funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde se explicarán los recursos disponibles para la búsqueda de empleo y la formación.